Трикратен шампион с Левски: Направи се поредна крачка към титлата и така трябва да се продължи!

Легендата на Левски Стефан Стайков коментира представянето на „сините“ през настоящия сезон. Трикратният шампион на България със столичани сподели, че победата над Монтана в последния кръг е била поредната крачка към титлата. Именитият страж говори пред колегите от „Мач Телеграф“ като бе категоричен, че тимът на Хулио Веласкес трябва да продължи в същия дух, за да може най-накрая да зарадва феновете със златните медали.

Стефан Стайков бе много доволен от реакцията, която са показали футболистите на Левски след загубата от ЦСКА във Вечното дерби. Бившият вратар допълни, че „сините“ трябва да продължат да играят силно и занапред.

„Левски е лидер и то с добра преднина“

„Левски игра добре и футболистите оправдаха доверието, което им беше гласувано от страна на Хулио Веласкес. Показаха някои много добри неща и мисля, че заслужено се поздравиха с този успех. Срещу ЦСКА не показахме нещо особено, но сега беше различно. Доволен съм от този успех. Беше много важно за всички да спечели Левски и да увеличи преднината в класирането“.

„Направи се поредната крачка към титлата и така трябва да се продължи. Не е приятно, че загубихме от ЦСКА, но и това се случва понякога. Сега показаха реакция и веднага футболистите се върнаха в това темпо, което трябва да бъдат. Бързите голове бяха много ключови в този двубой. Радвам се, че до почивката водехме с 4:0. Така трябва да бъде. Хубаво е, че всичко се реши след около 30 минути игра. Момчетата после се успокоиха и доиграха концентрирано мача. Да, имаше една неточност и Монтана се възползва, но като цяло оценката трябва да е много добра“.

„Сега предстоят нови важни мачове и трябва да се продължи в това темпо. Левски е лидер и то с добра преднина пред останалите. Играем силно и ще се радвам така да се продължи и занапред. От много години Левски не е бил на първо място с такава разлика пред конкурентите. В този дух трябва да се продължи и занапред“, заяви легендата на Левски.

