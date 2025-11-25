Решението е да го взривят: Символът на Загреб вече е опасна сграда (ВИДЕО)

Символът на хърватската столица - Загреб небостъргачът "Vjesnik", който горя преди седмица в продължение на 17 часа, ще бъде взривен. Хърватският вицепремиерът и министър на строителството Бранко Бачич обяви, че е вероятно небостъргачът ще бъде разрушен чрез взривяване и това може да се случи съвсем скоро, предаде хърватската медия "Индекс". „В момента водим преговори с експерти и професори от Факултета по минно дело, геология и петрол. Ще разговаряме и с други експерти и това, което може да се заключи от тяхната позиция и позицията на Хърватския център за земетръсно инженерство, е, че е вероятно премахването ще стане чрез взривяване“, каза Бачич пред репортери в парламента, говорейки за новините около небостъргача "Vjesnik", който изгоря при пожара.

Механичното отстраняване не е подходящо, защото цялата конструкция е силно повредена и подобни тежки строителни работи по горните етажи биха могли да доведат до срутване на целия небостъргач. Бачич обяви, че решението за събарянето ще бъде взето през следващите няколко дни, но първо трябва да се създаде проект за премахване на небостъргача. ОЩЕ: Вижте как изглежда небостъргачът, който горя 17 часа в Загреб (СНИМКА)

BREAKING: A #devastating fire has gutted Zagreb's iconic #Vjesnik Tower, the 1972 "Chocolate Tower" that once housed Croatia's top media outlets and now stores state #archives.@dwnews pic.twitter.com/UCWj3PZ2ZW — Paul Ethan 🇬🇧🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@I_Paul_Ethan) November 19, 2025

Състоянието на сградата

Основният проблем, който експертите идентифицираха, бяха изключително високите температури, на които е била изложена сградата. „Някои части бяха изложени на температури над 1000 градуса. Имаше топене на алуминиевите фасадни бариери, които се топят при температури над 700 градуса“, ​​каза строителният инженер Марио Тодорич от Хърватския център за земетръсно инженерство. Въпреки че бетонът се счита за негорим материал, Тодорич обяснява, че когато е изложен на високи температури за дълго време, той губи механичните си свойства. „Най-лесно е да се сравни това с процеса на производство на вар - твърди камъни се поставят с дърво и след ден-два твърдият камък се топи и се превръща във вар. Точно този процес се случи с бетона във Вьесник“, обясни той. Анализите показаха драстичен спад в носещата способност. „Спадът в якостта на най-изложените колони падна до една четвърт от първоначалната якост. 15-ият етаж беше най-повреден, но не беше подложен на значителни натоварвания. Седмият, осмият и деветият етаж обаче бяха изложени на високи температури за много дълго време“, продължи той.

В допълнение към бетона, армировката също е била значително повредена. „Армировката е прегряла до над 800 градуса. Тя е загубила и механичните си свойства“, каза той. Ситуацията беше толкова опасна, че инженери по време на интервенцията прецениха, че е твърде рисковано пожарникарите да останат в сградата. „Когато излязохме на терен с тях, изтеглихме пожарникарите от сградата и им предложихме да се борят с огъня отвън“, каза той. ОЩЕ: Голям пожар: Гори символът на Загреб (ВИДЕА)