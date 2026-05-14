Братът на звезда на Ман Юнайтед ще използва роден гранд като трамплин

Преди дни Бенджамин Доргу - братът на звездата на Манчестър Юнайтед Патрик Доргу, подписа дългосрочен договор с Ботев Пловдив. Нападателят беше на проби при “канарчетата“, които го харесаха и му осигуриха контракт. Агентът на Бенджамин – Питър Одое от “PDVSports“, даде интервю пред “Footy-Africa“, в което говори за трансфера на Доргу. Според него той е изгоден за всички, като футболистът вдига нивото. Одое добави, че Ботев може да бъде добър трамплин за Бенджамин.

Ето какво каза Питър Одое: “Това е голяма стъпка в сравнение с предишния му клуб, който играе във втора дивизия. Той е настроен позитивно за този ход и е готов да се състезава в Първа лига, елитната лига в България. Ботев Пловдив е добър клуб и те го харесват, а също така е добро място за развитие на млади играчи. Вярвам, че той ще стане по-добър, играейки с тях на това високо ниво, и също ще пожъне успех.

Ботев Пловдив е страхотен отбор, известен с това, че е развивал и подхранвал африкански таланти – играчи като Самюел Калу и Чимези Уилямс са играли за тях с голям успех“. Бенджамин Доргу е роден на 23 август 2006 г. Последният клуб, за който играе преди да се присъедини към Ботев е датския Хьоге. Минал е и през младежката формация до 20 години на италианския Дженоа.

