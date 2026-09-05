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Христо Янев няма обяснение за грешната стъпка на ЦСКА във Варна

05 септември 2026, 21:21 часа 802 прочитания 1 коментар
Снимка: БГНЕС
Христо Янев няма обяснение за грешната стъпка на ЦСКА във Варна

Наставникът на ЦСКА Христо Янев даде мнението си за представянето на неговия тим срещу Спартак Варна. "Армейците" допуснаха второ равенство от началото на сезона, завършвайки наравно 1:1 на "Коритото". Те поведоха в 18-а минута чрез Йоанис Питас, но четвърт час по-късно допуснаха изравнително попадение. Така столичният тим събра 17 пункта и пропусна възможността да остане близо до лидера в класирането Левски, който има 21 точки.

Христо Янев говори след равенството със Спартак Варна

Янев заяви, че не може да си обясни защо за пореден мач отборът му сваля оборотите по време на мача и дава шанс на своя съперник: "В пореден мач създаваме много ситуации. Правим нещо, което е необяснимо за мен - сваляме темпото, позволяваме на противника да се възползва. Поемам отговорност за своите грешки, но има грешки, които не мога да контролирам. Хубаво е, че създаваме ситуации за гол. Днес не влязоха повечето. Вкарахме един. Допускаме груби индивидуални грешки от ситуации, които на пръв поглед са наши топки. Взимаме грешни решения в ситуации - както стана и гола на Черно море. Това прави така, че не взимаме необходимите точки."

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Христо Янев

Янев е категоричен, че футболистите не бива да бъдат под напрежение. След това той коментира отсъствието на Жоел Цварц и Мохамед Брахими, както и идването на Диниш Алмейда: "Те не трябва да са под напрежение. Взети са на база техните качества, трябва да взимат най-добрите решения. Хората ги подкрепят до последно. Ние като щаб им даваме указания това, което е добро за тях в мачовете. Има мачове, в които дори да не правим нищо, трябва да ги печелим. Диниш Алмейда дойде преди два дни, не можем да го включим на този етап, ще го използваме по-натам. Можем само да гадаем какво щеше да се случи с Жоел Цварц и Мохамед Брахими. Предпочитаме да ги запазим за по-нататъшните мачове, които също са ни важни."

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ЦСКА Христо Янев Спартак Варна Първа лига
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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