ЦСКА праща ненужен в последния в Първа лига

Ръководството и треньорският щаб на ЦСКА работят усилено по окомплектоването на състава за пролетния дял от шампионата. До момента „армейците“ привлякоха петима нови футболисти, а наставникът на тима Христо Янев вече е изготвил и списък с играчи, на които няма да разчита. Един от ненужните състезатели в отбора на „червените“ е 23-годишното дясно крило Иван Тасев.

Иван Тасев ще подсили Добруджа

Според информация на колегите от „Тема спорт“ Иван Тасев ще продължи кариерата си в последния във временното класиране в Първа лига – Добруджа. Наскоро тимът бе поет от бившия национален селекционер Ясен Петров, чиято основна задача е да опита да спаси добричлии от изпадане. Поради тази причина той търси качествени футболисти, които да помогнат в преследването целта. От Добруджа са се спрели на Тасев като искат да вземат фланговия играч под наем до края на сезона.

Крилото така и не успя да се наложи в ЦСКА

Иван Тасев пристигна в ЦСКА през лятото на 2024 година с трансфер от Пирин Благоевград. Бившият младежки национал на България обаче така и не успя да се наложи в първия състав на „армейците“ като играе предимно за дубъла. До момента той има едва 19 мача за представителния отбор на „червените“, в които се е отчел с две попадения и една асистенция. Тасев има договор с ЦСКА до лятото на 2027 година.

