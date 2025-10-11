ЦСКА прегази Септември за едно полувреме за първа победа при Христо Янев

ЦСКА победи Септември София с категоричното 4:0 в контролна среща, която се игра на базата на „червените“ в Панчарево. Двубоят бе насрочен, за да могат двата тима да не губят форма по време на паузата за националните отбори, а и за да може треньорът на „армейците“ Христо Янев да опознае по-добре своите футболисти. Попаденията за ЦСКА паднаха през първата част на проверката като точни бяха Леандро Годой, Георги Чорбаджийски и Мохамед Брахими. Защитник на гостите пък си заби автогол. Това бе и първата победа на Христо Янев начело на българския гранд.

ОЩЕ: Христо Янев отлепи ютията в ЦСКА, но ще може ли да я вдигне високо?

И четирите гола паднаха преди почивката

ЦСКА поведе още в 14-ата минута на срещата. Пастор намери отлично Леандро Годой в наказателното поле и аржентинецът с глава матира стража на Септември. Само десет минути по-късно резултатът стана 2:0 за „червените“. Защитник на гостите опита да избие едно успоредно на голлинията центриране, но прати топката в собствената си мрежа.

В 27-ата минута ЦСКА направи преднината си класическа. Брахими изведе по отличен начин Георги Чорбаджйнски и той с удар от малък ъгъл се разписа за 3:0. В самия край на първото полувреме „армейците“ вкараха четвърти гол. Негов автор стана Мохамед Брахими.

След почивката темпото значително спадна

След почивката темпото на терена спадна значително и по-опасните ситуации пред една от двете врати липсваха. Все пак в 50-ата минута Илиан Илиев опита удар от далечно разстояние, който обаче бе уловен от вратаря на Септември. „Червените“ продължиха да натискат съперника си, но така и не успяха да застрашат стража на гостите.

До края на мача Христо Янев пусна в игра част от младоците, които се подвизават в дубъла на ЦСКА. Повече голове обаче не паднаха и „армейците“ се поздравиха с победата. Следващият мач на „червените“ в Първа лига е насрочен за 19 октомври, неделя, когато столичани гостуват на Добруджа.

ОЩЕ: Христо Янев взе важно решение в ЦСКА - млад българин ще носи голяма отговорност