Христо Янев взе важно решение в ЦСКА – млад българин ще носи голяма отговорност

Треньорът на ЦСКА Христо Янев и неговият щаб работят усилено, за да извадят тима от игровата криза, в която се намира от началото на сезона. Младият специалист вече записа два мача начело на „армейците“, в които отборът направи две равенства – срещу Локомотив София и Лудогорец. Във въпросните срещи „червените“ бяха изведени на терена от различен капитан. Срещу „железничарите“ с лентата бе Адриан Лапеня, а срещу „орлите“ Теодор Иванов.

Теодор Иванов е новият капитан на ЦСКА

Христо Янев пък вече е взел решение кой ще бъде капитан на ЦСКА докато той води отбора. Това ще бъде 21-годишния Теодор Иванов. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“. Негови заместници пък ще са Адриан Лапеня и Лумбард Делова. Даването на лентата на българския бранител трябва да успокои феновете и специалистите, които от началото на сезона критикуват „армейците“, че нямат постоянен капитан, който да носи отговорност на терена.

Младият защитник пристигна в тима преди няколко месеца

Теодор Иванов пристигна в ЦСКА през изминалото лято от състава на ЦСКА 1948. Тогава се заговори, че „армейците“ са платили около 1 милион лева за правата на централния защитник, който е внук на легендата Илия Вълов и син на емблематичния бранител на „червените“ Валентин Илиев. До момента Иванов има общо четири мача за българския гранд. В тях той не е успял да се отличи с гол или асистенция. Младият футболист има договор с ЦСКА до лятото на 2028-ма като според авторитетния сайт „Transfermarkt” цената му е 500 хиляди евро.

