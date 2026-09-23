За Левски: Еду Гаспар е отказал на гранд с дългове към Лудогорец

След Общото събрание, което се проведе в Левски на 14 септември, клубът смени изцяло модела си на управление, като от такъв с надзорен и управителен съвет към един общ съвет на директорите. Част от този съвет е бразилецът Еду Гаспар, който пристигна от английския Нотингам Форест, където беше съветник на собственика Евангелос Маринакис. Преди това на Острова Гаспар работи и в Арсенал. Според журналиста Евертон Гимараеш от "Portal Cruzeiro Notícias", Еду Гаспар е отказал на бразилския Крузейро, за да дойде в Левски.

Еду Гаспар е отказал на Крузейро за Левски

От Крузейро са в търсене на нов технически директор, след като се разделиха с Еду Драсена през 2024 г. Бразилският гранд е потърсил Еду Гаспар, но той е отказал с мотив, че иска да остане в европейски клуб. Същото е направил и Тиаго Скуро, който работи за френския Монако, който в момента е лидер в Лига 1. След като отказа на Крузейро, Еду Гаспар влезе в управлението на Левски, като беше официално представен като част от съвета на директорите след Общото събрание на "сините", което се проведе на 14 септември.

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Крузейро е длъжник на Лудогорец

От Крузейро продължават да търсят своя нов технически директор, като в момента водят преговори с бившия играч на Барселона и Тотнъм Паулиньо. Бившият халф е директор на Мирасол. Крузейро има пряка връзка и с друг български клуб. Бразилците са длъжници на Лудогорец, след като привлякоха централния напдател Руан Круз от "орлите".

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