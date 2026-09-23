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Министър Велислава Петрова: Силната трансатлантическа връзка е ключова за сигурността на Европа

23 септември 2026, 23:30 часа 675 прочитания 0 коментара
Снимка: МВнР
Министър Велислава Петрова: Силната трансатлантическа връзка е ключова за сигурността на Европа

Министърът на външните работи Велислава Петрова проведе среща с помощник държавния секретар на САЩ по европейските и евразийските въпроси Брендън Ханрахан в Ню Йорк. Министър Петрова подчерта значението на силната трансатлантическа връзка и активния политически диалог между София и Вашингтон в условията на нарастващи геополитически предизвикателства.

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Сред обсъдените теми беше и включването на България в Програмата на САЩ за безвизово пътуване. Велислава Петрова посочи, че отпадането на визите за българските граждани остава приоритет и ще съответства на стратегическия характер на отношенията между двете страни.

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Във фокуса на разговора бяха също двустранните отношения, сигурността в Европа и възможностите за задълбочаване на практическото сътрудничество между България и САЩ. Министър Петрова и Брендън Ханрахан обмениха мнения и по актуални въпроси от европейския и международния дневен ред. Срещата се проведе в рамките на участието на министър Петрова в 81-вата сесия на Общото събрание на ООН.

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ООН среща САЩ Велислава Петрова
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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