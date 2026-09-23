Трети тежък удар за месец: ФИФА отново санкционира елитен български клуб

Ботев Враца получи нов сериозен удар, след като ФИФА наложи на клуба поредна забрана за регистриране на футболисти. Санкцията е в сила от 22 септември и е третата подобна мярка срещу врачани в рамките на по-малко от месец.

Ботев Враца бе ударен с трета поредна забрана за нови трансфери в рамките на по-малко от 30 дни

В момента срещу „зелените“ действат три отделни трансферни забрани. Първата е наложена на 24 август, втората е от 3 септември, а последната е в сила от 22 септември. И трите санкции са със срок от по три трансферни прозореца. Докато ограниченията не бъдат отменени, Ботев Враца няма право да регистрира нови футболисти.

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Забраните, налагани от ФИФА, обикновено са свързани с неизпълнени финансови задължения по конкретни казуси. При уреждане на съответните задължения санкцията може да бъде премахната. Към момента обаче и трите ограничения остават активни, което поставя клуба в сложна ситуация по отношение на бъдещата му трансферна политика.

За Ботев Враца това означава, че клубът ще трябва да разчита основно на наличните си футболисти, ако ограниченията не бъдат премахнати. В същото време натрупването на три отделни санкции за кратък период увеличава финансовия и организационния натиск върху клуба.

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