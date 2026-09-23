Действащата управа на БФ Борба скочи срещу кандидата на опозицията: "Няма да върнем модела Ганчев"

Българската федерация по борба излезе с остра позиция срещу кандидатурата на Тодор Ангелов за президент на централата. 60-годишният бивш национал беше издигнат от инициативен комитет с подкрепата на бившите президенти на федерацията Гриша Ганчев и Валентин Йорданов, а извънредното изборно събрание е насрочено за 17 октомври.

БФ Борба с позиция срещу Тодор Ангелов

В разпространената позиция Управителният съвет на БФ Борба поставя под въпрос заявката на Ангелов за "обединение" на българската борба и директно се противопоставя на връщането на модела на управление, който федерацията свързва с предишни ръководства и с Гриша Ганчев. От централата посочват, че според тях обединението трябва да бъде около развитието на българските деца, клубове и треньори.

Една от основните теми в позицията е политиката по отношение на натурализираните състезатели. От федерацията твърдят, че в продължение на десетилетия българската борба е разчитала в значителна степен на привличането на чуждестранни състезатели и треньори, най-вече от руската и постсъветската школа.

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УС на БФ Борба посочва, че не поставя под съмнение труда на отделните спортисти, получили право да представляват България, а поставя въпроса за самия модел. В позицията са изброени редица състезатели, получили български лиценз или представлявали страната през годините, сред които Семен Новиков, Магомед Рамазанов, Ален Хубулов, Ахмед Батаев, Шамил Мамедов и други.

От федерацията свързват този подход с влиянието на Гриша Ганчев върху българската борба и твърдят, че същият модел не трябва да бъде представян като решение на проблемите в спорта. Тези оценки са част от позицията на настоящото ръководство, което застава зад различен подход - инвестиции в български състезатели и треньори.

Като аргумент в подкрепа на настоящия курс от БФ Борба посочват резултатите на младите български състезатели. Според федерацията само за година и половина българските деца са спечелили 23 медала от европейски и световни първенства, без да се разчита на руски състезатели. От централата определят това като доказателство, че инвестициите в родните клубове, деца и треньори дават резултат.

Позицията засяга и заявката на Тодор Ангелов за връщане на състезателите на ЦСКА в националния отбор. От федерацията категорично заявяват, че според тях никой не е бил отстраняван заради клубната си принадлежност и определят конфликта като резултат от действията на предходни треньорски и управленски среди.

В края на позицията настоящото ръководство очертава своята визия за бъдещето: развитие на българските деца, инвестиции в родни треньори, ясни критерии за клубовете и изграждане на път от детско-юношеската борба до националните отбори.

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