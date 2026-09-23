След пореден неуспех: ЦСКА сменя трансферната си политика

През последните години ЦСКА е един от най-активните български клубове на трансферния пазар. "Червените" привлякоха близо 30 нови футболисти за последните две години, като доста от тях не оправдаха очакванията и се превърнаха в разочазрования. Затова през предтоящия зимен трансферен прозорец от ЦСКА са взели решение да ограничат харчовете си и да привлекат най-много трима нови играчи. Това ше помогне на клуба да постигне финансов баланс.

Зимните попълнения на ЦСКА не убедиха

През лятото ЦСКА привлече 7 нови футболисти, които до този момент показват обещаващи игри с "червената" фланелка. Но през последния зимен трансферен прозорец, когато "армейците" отново подписаха със 7 нови играчи, нещата не стояха така. Единствено Макс Ебонг може да се отличи като успешен трансфер, докато Исак Соле, Лео Перейра, Андрей Йорданов, Алехандро Пиедраита, Димитър Евтимов и Факундо Родригес не убедиха до този момент. Пиедраита дори бе преотстъпен под наем на клуба от МЛС Орландо Сити.

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ЦСКА вече започна промяната

Промяната в трансферната политика на ЦСКА започна още през лятото. "Червените" не дадоха много пари за новодошлите, като заложиха най-вече на свободни агенти и футболисти с откупни клаузи. Най-много пари ЦСКА плати за Жоел Зварц - 500 000 евро. А втората най-висока цена беше тази на Каталин Иту - 300 000 евро. Ръководството на "армейците" е уведомило и всеки един кандидат за нов треньор за намеренията си да не дава много пари през зимата, като според информации това е била една от причините Алексей Спилевски да откаже офертата на ЦСКА.

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