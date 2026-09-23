Левски пръска милиони, за да запълни голяма дупка

Левски все още е без загуба на родна земя от началото на новия сезон, но "сините" все още не са изградили перфектия състав. Те имат нужда от подобрения на определени позиции, въпреки че направиха доста богата селекция през летния трансферен прозорец. Според колегите от "Тема спорт" на "Герена" са готови да дадат поне 2 милиона евро, за да привлекат нов централен нападател.

Левски има нужда от централен нападател

Левски има големи проблеми, що се отнася до позицията на централния нападател. Мустафа Сангаре, който е основният титуляр на върха на атаката под ръководството на Хулио Веласкес не може да се завърне пълноценно в игра от месец март насам. Неговият заместик Хуан Переа не е толкова убедителен, колкото беше в Локомотив Пловдив, от където пристигна на "Герена". За проблема с човека на върха на атаката говори и един от големите специалисти. В някои от срещите от началото на новата кампания, Левски играеше с по-лек централен нападател в лицето на Евертон Бала и новото попълнение Рейналдо, но и това сякаш вече не работи.

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Левски дава 2 милиона евро за централен нападател

Затова от Левски са си поставили големи цели за зимния трансферен прозорец. "Сините" не възнамеряват да пестят пари, като са готови да отделят поне 2 милиона евро за закупуването на нов централен нападател. Именно това ще бъде приоритетът на новото ръководство, което няма как да не е забелязало липсата на класа на тази позиция. Левски има още една опция за върха на атаката - младият Стивън Стоянчов, но Хулио Веласкес явно не смята, че той е готов да поведе атаката на "сините" във всички мачове.

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