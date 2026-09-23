Основен играч на Люксембург отпада за мачовете с България

Централният защитник на националния тим на Люксембург Сеид Корач отпада от отбора за мачовете с България и другите съперници в Лигата на нациите, след като е скъсал кръстни връзки на коляното, съобщава сайтът "mental.lu". Това е станало в неделя в мача на тима му Верона, където той играе като преостпъпен от Венеция. Все още не може да се каже още колко дълго време ще отсъства защитникът от терените.

Сеид Корач ще се оперира

Сеид Корач ще се подложи на операция, ще спре всякаква дейност за шест месеца, а след това следва и период на рехабилитация. Това е поредна лоша новина за селекционера на Люксембург Джеф Щрасер, който вече се лиши от услугите на Кики Мартинс, а сега загуби и Сеид Корач и трябва да реорганизира защитата си без един от лидерите й. 24-годишният Корач има 23 мача и 2 гола за Люксембург. Той е роден в Нидеркорн, Люксембург, като част от кариерата му като младеж преминава в германския Нюрнберг.

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Seid Korać had to be taken off with an injury only ten minutes into Verona's game against Vicenza yesterday.



The centre-back will now miss Luxembourg's four upcoming games.



He will be replaced in the Red Lions camp by returning Eldin Džogović.



Worst timing 😢🦁 https://t.co/WVfm9xuPZM — Football in Luxembourg 🇱🇺 (@LuxembourgFooty) September 21, 2026

България откива участието си в Лигата на нациите срещу Люксембург

Собственост е на италианския Венеция, а преди това е играл и за Войводина Нови Сад, като той е сръбски босненец по произход и има и сръбски паспорт. Люксембург ще гостува на България в първия мач за двата отбора в Лигата на нациите, като срещата ще се състои на 26 септември, събота, от 19:00 ч. на стадион "Христо Ботев" в Пловдив. Домакинският за Люксембург мач е насрочен за 6 октомври и ще бъде с начален час 21:45 ч.

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