Поредна треньорска глава падна в българския футбол

Трусовете в един от българските клубове продължават. Става въпрос за миналогодишния участник в елита - Монтана. Тимът от Северозапада завърши на последната позиция в класирането, след като записа 22 загуби, 11 равенства и едва 4 победи, и изпадна във Втора лига доста преди края на кампанията. Надеждите, че "сините" ще се завърнат бързо в Първа лига обаче изглеждат все по-нереалистични.

Треньорска раздяла и в Монтана

В момента Монтана се намира на 15-а позиция в класирането и по-скоро целта за сезона ще се бъде да запази мястото си във Втора лига. Тимът започна новата кампания с три победи, две равенства и пет поражения. В последния си мач "сините" бяха разгромени с 0:5 от Хебър Пазарджик у дома. По тази причина ръководството не се забави и обяви раздяла със старши треньора Божидар Джуркович. Следващият избраник в Монтана ще има трудната задача, да спаси отбора в този труден момент.

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Позицията на Монтана:

"ПФК Монтана и старши треньорът Божидар Джуркович - Божо, се разделиха по взаимно съгласие. Решението бе взето след разговор между двете страни, по-малко от 24 часа след домакинската загуба от Хебър (Пазарджик) с 0:5. ПФК Монтана благодари на Божидар Джуркович за професионализма, отдадеността и работата му начело на отбора. Пожелаваме му здраве, успехи и всичко най-добро в бъдещата му професионална кариера", написаха от Монтана в официалните си профили.

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