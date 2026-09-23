Поредно признание за Георги Господинов

Романът „Градинарят и смъртта“ на Георги Господинов е сред петте книги в краткия списък за шведската литературна награда, връчвана от Културния център на Стокхолм - Kulturhuset Stadsteatern, съобщиха от издателска къща „Жанет 45". Международната литературна награда в Стокхолм навършва десет години, уточниха българските издатели. Петте номинирани книги тази година включват от роман за космоса до меланхолична история за градината, а на 3 ноември ще бъде обявен победителят.

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Според мотивацията на журито в „Градинарят и смъртта“ българският писател Георги Господинов описва „времето преди, по време на и след смъртта на своя баща, историите от живота на баща му се преплитат с образи от любимата му градина - природа, която умира, само за да се роди отново", допълват от „Жанет 45". Журито определя книгата като едновременно красива и тъжна, написана с лекота и с нежен, асоциативен ход на повествованието, и изтъква нюансирания превод на Хана Сандборг.

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Това е втора номинация на Георги Господинов за тази награда, след като миналата година „Времеубежище“ беше в краткия списък. Тогава наградата отиде при унгарския писател Ласло Краснахоркаи. По-рано Георги Господинов съобщи, че на 24 септември ще представи шведското издание на романа си „Физика на тъгата“ на Панаира на книгата в Гьотеборг.

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