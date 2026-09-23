Прогноза за времето - 24 септември 2026 г. (четвъртък)

През нощта валежите ще спрат, облачността ще намалее и до сутринта ще се изясни. Вятърът ще отслабне и в много райони временно ще стихне. Минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, по Черноморието – 11°-13°, а на места в котловините и високите полета в Западна и Централна България между 1° и 3° и там на отделни места ще се образува слаба слана. В София минималната температура ще бъде около 5°. Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд с временни увеличения на облачността. Вятърът ще бъде от запад-северозапад, слаб до умерен. Максималните температури ще са между 19° и 24°, в София – около 20°.

Атмосферното налягане е малко по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено, сочи прогнозата за времето на НИМХ.

Слънчево в планините

В планините ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще има временни увеличения на облачността и на отделни места в масивите в Югозападна България ще превали дъжд, по най-високите върхове – сняг. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра – около 4°.

Повече слънце и по морето

По Черноморието ще е предимно слънчево, около и след обяд с временни увеличения на облачността. Ще духа до умерен вятър от северозапад, след обяд – от югоизток-юг. Максималните температури ще бъдат между 20° и 23°. Температурата на морската вода е 22°-24°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Източник: НИМХ