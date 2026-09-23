Най-важните новини за деня: 23 септември 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 23 септември 2026 г.

ПЪЛНА ЗАБРАНА ЗА РЕКЛАМА НА ХАЗАРТ: НОВИ МЕРКИ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО

Премиерът Румен Радев обяви в сряда, че "Прогресивна България" ще предложи пълна забрана на рекламата на хазарт и нов, по-строг модел за регулиране на сектора. "Още днес за обществено обсъждане ще бъдат качени нови текстове. С тях ще бъде въведен много по-строг модел за регулиране на сектора", заяви Радев. По думите му промените са насочени към повече прозрачност, по-справедливо данъчно облагане и ограничаване на хазартните зависимости.

ДЪРЖАВАТА ОБЛАГА СВРЪХПЕЧАЛБИТЕ НА БАНКИ И ТЕЛЕКОМИ, ВАУЧЕРИТЕ ЗА ХРАНА ВЕЧЕ С ДАНЪК, УДАР ПО ХАЗАРТА И ОБЛЕКЧЕНИЯ ЗА ДЕЦА (ПЪЛЕН СПИСЪК)

Правителството на Румен Радев предлага да се обложат свръхпечалбите на банки; застрахователни и презастрахователни дружества; търговци, извършващи стопанска дейност, с не по-малко от 5 обекта за търговия с храни; телекомуникационните компании; обменните бюра; дружествата за бързи кредити. Това е един от основните акценти в промените на данъчните закони, представени от Министерството на финансите на 23 септември.

АНДРЕЙ ГЮРОВ ПРЕД ACTUALNO: ХОРАТА СА ОБЪРКАНИ КЪМ КОЙ СЪЮЗ ПРИНАДЛЕЖИМ (ВИДЕО)

За мен понятията "Изток" и "Запад" са малко остарели. Въпросът е между автокрация и демокрация. Това е важната разделителна линия. В автокрация много българи си спомнят какво е. В днешно време виждаме, че големи обществени процеси могат да ни повлияят веднага върху джоба.

СМЯНА НА ЕДНИ ХОРА С ДРУГИ ВЪВ ВСС, КРИТИКА ЗА УПРАВЛЕНСКАТА ПРОГРАМА НА РАДЕВ: ГОВОРИ ИВАН КОСТОВ

Управленската програма на Румен Радев подлежи на сериозна критика, защото в нея, наред с многобройните цели, които обикновено присъстват в такива програми, липсва дългосрочна стратегия за развитието на страната. Това заяви бившият премиер на България Иван Костов пред bTV. Още: Ще се самоспаси ли съдебната власт като барон Мюнхаузен: Иван Костов усеща крах на кабинета "Радев"

ДЕМЕРДЖИЕВ ИСКА ДАНЪЧНА ПРОВЕРКА НА ДЕЛЯН ПЕЕВСКИ ЗАРАДИ ПОЛЕТИТЕ

Министърът на вътрешните работи изпрати до Националната агенция по приходите сигнал с искане за проверка на налични данни за значителни разходи, извършени от председател на парламентарна група, съобщава МВР. Сигналът е във връзка с публични изказвания на народния представител в петък, отразени на официалния сайт на политическата формация.

СЛАВИ ТРИФОНОВ УНИЩОЖИ ПАМЕТНА ПЛОЧА НА ПЕТРОХАН (СНИМКА)

Лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов е унищожил паметната плоча, която близките на убитите на хижа "Петрохан" и връх Околчица, поставиха на прохода. Това съобщи самият той в профила си във Facebook. "Това на прохода Петрохан не е паметна плоча. Това е зловеща подигравка с морала и законността на нашето общество. Гнус ме е да коментирам какво означава перо с цветовете на дъгата, кръстосано с нож и това, че името на педофила-убиец и имената на убитите от него едно дете и един младеж са изписани редом едно до друго", написа той.

ДИАНА ДАМЯНОВА ЗА БУТНАТА ОТ СЛАВИ ПЛОЧА НА ПЕТРОХАН: БЛЕСТЯЩА ПИАР ХРУМКА (ВИДЕО)

Това е отмъщението на Слави, който вдигна тази тема, заедно с неговите хора. Слави взима компенсация по един готин пиар начин, хрумката е великолепна. Начин да се самозаявиш.

121 ГЛАСА СВАЛИХА ЗАБРАНАТА ЗА ИЗНОС НА ГОРИВА

След остри спорове и взаимни обвинения между управляващи и опозиция парламентът отмени временната забрана за износ на нефтопродукти, въведена преди година от предишното Народно събрание. Решението беше подкрепено с 121 гласа, като зад него застана мнозинството на "Прогресивна България".

FT: БИВШ СОБСТВЕНИК НА "ЧЕЛСИ" КУПУВА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ АКТИВИ НА "ЛУКОЙЛ", РАЗБРАЛ СЕ Е СЪС САЩ

Американският милиардер Тод Боули си е осигурил подкрепата на американското правителство и инвеститори от Персийския залив за придобиването на международните активи на „Лукойл“, съобщава Financial Times. Бившият съсобственик на английския футболен гранд „Челси“ и на френския клуб „Страсбург“ възнамерява да отнеме контрола върху активите зад граница на руската компания, включително рафинерията "Лукойл Нефтохим" край Бургас, от американския гигант в областта на частния капитал „Карлайл“ (Carlyle).

ФАНФАРИ ЗА МИР В УКРАЙНА, ПОДГОТОВКА ЗА ВОЙНА В ЕВРОПА: ВИДИМИ СИГНАЛИ (ОБЗОР - ВИДЕО)

Русия сега подготвя нова масирана атака срещу Украйна. Имаме разузнавателна информация, която го показва. Думите са на украинския президент Володимир Зеленски, казани в кулоарите на Общото събрание на ООН и много добре обобщават разликата между думи и действия, между (по)желания и действителна ситуация що се отнася до войната в Украйна, а в по-широк смисъл и в международната политика, определяща накъде върви света – ОЩЕ: Среща в ООН: Зеленски иска край на войната преди зимата, Тръмп отговори дали Украйна може да си върне всички загубени земи (ВИДЕО)

НАКЪДЕ ВЪРВИ СВЕТЪТ: АКЦЕНТИТЕ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ООН, КОИТО ВСЪЩНОСТ ОПРЕДЕЛЯТ ПЪТЯ (ВИДЕО)

"Само военната сила не може да осигури мир. Само икономическата сила не може да даде команда за стабилност. Само технологичната мощ не може да осигури сигурност. Един свързан многополюсен свят може да създаде условия за по-балансирано и представително глобално решаване на проблеми". Това заяви генералният секретар на ООН Антонио Гутереш по време на речта си на Общото събрание на ООН, чиято кулминация е през настоящата седмица – ОЩЕ: Геноцид в Газа, 500 млрд. долара приход за петролния сектор от войната в Украйна: Генералният секретар на ООН поиска край на войните (ВИДЕО)

ГОРЕЩОТО ЛЯТО ПОКАЗА КОЛКО НЕАДЕКВАТНИ СА ПОЛИТИЦИТЕ

За да си представите политическото безумие, породено от горещото северно лято на 2026 г., помислете за следното: през юни един британски местен съвет трябваше да отмени дебат за прекратяване на политиките за „климатично извънредно положение“ – и то заради предупреждение за гореща вълна.

"ЗЛАТНА РОЗА" 2026: ACTUALNO РАЗКАЗВА ЗА БЪЛГАРСКОТО КИНО КЪМ СВЕТОВНАТА СЦЕНА (ВИДЕО)

Варна посрещна 44-тото издание на фестивала “Златна роза” с десетки прожекции, дискусии, работилници, представяния на книги и премиери. Тази година сред събитията се открои честването на 30-ата годишнина от създаването на София Филм Фест: най-значимият международен филмов фестивал в България.

СТРАХ НИ Е ОТ ЛЮКСЕМБУРГ! ЦСКА И ЛЕВСКИ ТРЯБВА ДА ПОМОГНАТ НА НАЦИОНАЛИТЕ | ТОЧНО ПОПАДЕНИЕ

Българският национален отбор по футбол отново е изправен пред нов важен цикъл, но този път въпросът е не само какви резултати ще постигне, а докъде всъщност сме стигнали в развитието си. България започва участието си в Лигата на нациите с домакинства срещу Люксембург и Естония, а след това предстои гостуване на Исландия. А самият факт, че вече подхождаме с притеснение към отбори като Люксембург и Естония, а Исландия изглежда като съперник, срещу когото трудно можем да мислим за победа, е достатъчно показателен за състоянието на националния ни футбол.