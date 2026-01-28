Оставката на Румен Радев:

ЦСКА ще се бори да задържи звезда с рекордна заплата

Една от звездите на ЦСКА Джеймс Ето‘о е с изтичащ в края на сезона договор. През последните дни излезе информация, че „червените“ дори са определили цена, на която да продадат халфа през зимата, тъй като могат да го загубят без трансферна сума през лятото. В договора на камерунеца има опция за удължаване с една година, но тя може да се активира само, ако и двете страни са съгласни. За да задържат Ето‘о, от ЦСКА са готови да му предложат рекордна заплата.

ЦСКА ще направи Джеймс Ето‘о номер 1 по заплата

Според колегите от „Мач Телеграф“ ръководството на ЦСКА е готово да направи Джеймс Ето‘о номер 1 по заплата в клуба, само и само да го задържи. Настоящият му контракт изтича в края на сезона, а клаузата за удължаване с една година може да се активира само, ако и двете страни са съгласни. Това е странно, тъй като обикновено такива договорки са в полза на клуба. При това положение ЦСКА обяви цена за евентуална зимна продажба на Джейм Ето‘о.

Джеймс Ето'о

Очаква се след две седмици ЦСКА и Ето‘о да са се разбрали

Въпреки това в лагера на „армейците“ са оптимистично настроени за бъдещето на камерунеца в клуба. Очаква се до две седмици да има крайно решение след преговори между двете страни. Има възможност, ако преговорите се провалят, халфът да бъде продаден в страна, където трансферният прозорец все още няма да е затворил. В средата на февруари това ще бъдат държави от Близкия и Далечния изток.

