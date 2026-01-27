Спорт:

Кошмарът на всеки цесекар: Левски става шампион, играе в Шампионска лига и продава Марселино за 2 милиона!

Може ли бившият ас на ЦСКА Марселино Кареасо да се озове в Левски: тази хипотеза разбуни духовете в българския футбол в последните няколки дни, в които се заговори, че колумбиецът е пред трансфер на "Герена". Тази новина бе и сред водещите теми в последния епизод на предаването "Точно попадение". А един от спортните журналисти в студиото Бойко Димитров, който не крие симпатиите си към ЦСКА, начерта и един кошмарен сценарий за всеки "червен" запалянко - Левски не само да вземе Кареасо без пари, но след това да вземе титлата, да стигне до Шампионска лига и после да продаде халфа за милиони.

"Марселино явно бая е изпаднал - искаше 60 000 евро от ЦСКА, а сега да играе за 10 000 в Левски"

"Марселино явно бая е изпаднал - от гледна точка на това, че договорът му с ЦСКА изтичаше, а той искаше 60 000 евро. После отиде в Кипър, изигра четири мача и го изгониха набързо. И сега, от 60 000 евро, нали си представяте какво падане надолу, защото Левски повече от 8-10 хиляди евро едва ли ще му дадат. Толкова се пъчи, накрая за четири мача в Кипър. Той си знае, но за мен беше подведен от мениджърите си. Аз съм му голям фен на Марселино и ще ме е яд, ако отиде в Левски, но пък ще е много добро попълнение за "сините", заяви Бойко Димитров от Actualno.com.

Марселино Кареасо

Има ли Левски нужда от Марселино Кареасо?

Неговият колега и водещ на предаването Джем Юмеров пък сподели следното: "Левски няма чак такава нужда от Кареасо предвид позицията му и предвид това, че нещата в средата на терена изглеждат добре. По-скоро приоритет трябва да бъде позицията на централен нападател."

Кошмарният сън за фен на ЦСКА - титла и Шампионска лига за Левски и продажба на Кареасо за милиони

След това дойде и въображаемият сценарий, при който Левски може да "забогатее" от Кареасо. "Имайте предвид, че Марселино колкото и да не е играл, идва без пари. Той все пак има някаква трансферна стойност, може да се мисли да направи един силен полусезон. Левски става шампион, играе в Шампионска лига, Лига Европа, голяма веселба, отстраняват три отбора, Марселино го продават в Китай, примерно, за 2 милиона", каза Бойко Димитров.

А Джем, който пък симпатизира на "сините", му зададе логичния въпрос: "Това си го сънувал, кошмар някакъв, нали?". А след това добави: "Има го и обратния вариант за Кареасо - да е издънка". Така или иначе, изглежда, че Марселино Кареасо няма да отиде в Левски - поне според последните информации, които гласят, че преговорите са пропаднали.

Повече - гледайте във видеото:

