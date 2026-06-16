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ЦСКА вади 500 бона за бивш халф на Интер

16 юни 2026, 10:45 часа 310 прочитания 0 коментара
Снимка: GettyImages
ЦСКА вади 500 бона за бивш халф на Интер

Ръководството на ЦСКА е готово да извади 500 000 евро, за да привлече бивш халф на италианския гранд Интер. Става въпрос за 30-годишния дефанзивен полузащитник Стефано Сенси, който в момента играе в кипърския Анортозис. Това разкриха колегите от „Тема спорт“. Както е известно, в последните дни стана ясно, че „армейците“ проявяват сериозен интерес към опитния футболист и може много скоро да изпратят официална оферта за правата му.

ЦСКА има скрит коз – участието в Лига Европа

Стефано Сенси премина в Анортозис в началото на септември 2025-та. Той изигра общо 27 мача за кипърския тим във всички турнири, в които се отчете с 9 попадения и 7 асистенции. Анортозис обаче изпраща много слаб сезон, в който завърши на седма позиция в крайното класиране и остана извън евротурнирите. Именно от тази ситуация искат да се възползват от ЦСКА и да примамят италианеца с участие в Лига Европа.

Стефано Сенси Национален отбор по футбол на Италия

Стефано Сенси направи сериозна кариера в Италия

Сенси игра в Интер между 2019-та и 2024-та като с „нерадзурите“ спечели две титли в Серия А, една Купа на Италия и две Суперкупи на страната. В кариерата си е носил още екипите на Чезена, Сан Марино, Сасуоло, Сампдория и Монца. Той има и 9 мача за националния отбор на родината си, в които е реализирал 3 гола. Опитният халф има договор с настоящия си клуб Анортозис до лятото на 2027 година.

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ЦСКА Интер Анортозис Стефано Сенси
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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