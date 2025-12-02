ЦСКА влиза в битка с Арда за новоизлюпен национал на България

ЦСКА влиза в битка с Арда Кърджали за новоизлюпен национал на България. Става въпрос за 32-годишния вратар на Ботев Враца Димитър Евтимов. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“. Според информациите представители на двата клуба вече са се свързали с опитния страж, за да му представят своите оферти. Очаква се в следващите седмици да има по-голяма яснота около бъдещето на Димитър Евтимов.

ОЩЕ: Христо Янев извади ЦСКА от дупката, но следващите три мача са рубиконът за "армейците"

Димитър Евтимов вече бе част от ЦСКА

Както е известно, Димитър Евтимов премина в Ботев в началото на 2025 година от ЦСКА. Първоначално той бе пратен под Околчица под наем, но след като договорът му с „армейците“ изтече и не бе подновен, стражът остана във Враца за постоянно. През този сезон стражът се представя на много високо ниво и дори получи повиквателна от Александър Димитров за мачовете на националния отбор на България срещу Турция и Грузия.

Къде ще продължи кариерата си 32-годишния вратар?

От ЦСКА искат да вземат Димитър Евтимов за резерва на Фьодор Лапоухов. В момента тази роля се изпълнява от Густаво Бустато, но договорът на 35-годишния бразилец с „червените“ изтича след края на сезона и най-вероятно няма да бъде подновен. Арда също има нужда от засилване на конкуренцията под рамката. В момента неизменен титуляр в отбора на Александър Тунчев е друг бивш вратар на ЦСКА – Анатоли Господинов.

ОЩЕ: Левски и ЦСКА громят, но Лудогорец има всички шансове пак да е шампион | Точно попадение (ВИДЕО)