Липса на техника и обещания за редовно почистване на боклука: Столичната власт пак с обяснения

Това, което установихме е, че има липса на техника. Притесненията на хората в „Люлин", „Красна поляна" и „Красно село" са нормални. Има подписани договор със „Софекострой" и се държи връзка с търговското дружество. Имаме тяхното уверение, че в рамките на сегашната и другата седмица ще отстраняват всички проблеми в кризата с боклука. Това заяви заместник-кметът по ековъпросите към Столична община Надежда Бобчева на брифинг пред журналисти.

След 15 януари ще бъде решена кризата с боклука?

Бобчева увери, че се разглеждат всички възможности, за да се реши проблемът с боклука. „Нашата амбиция беше още вчера да се справим със ситуацията, но в рамките на другата седмица трябва да бъде решен проблемът с боклука предвид това, че нямаше достатъчно техника и екипи“, посочи заместник-кметът.

Тя обясни, че за зона 2 – "Искър", "Панчарево" и "Кремиковци", има подписан анекс към съществуващия договор за сметосъбиране и сметоизвозване, но има обжалване. В зона 4 предвид факта, че има избран изпълнител, има дълъг съдебен спор за предварително изпълнение и договор с цел непрекъсваемост на услугата.

В зона 3, където влизат столичните райони „Слатина“, „Подуяне“ и „Изгрев“ остават проблемни. Това, което е направено е, че е издадена заповeд от кмета, че се възлага заповед на фирмите да поемат всички действия и в зона 4 – „Надежда“, „Сердика“ и „Илинден“, поясни Бобчева.

Намерено е решение и е възложено на тези, които изпълняват пограничните райони, да изпълняват регулярния график по сметосъбиране и сметоизвозване на боклука, допълни Надежда Бобчева.

Според нея след 15 януари трябва да дойде новата техника и сметоизвозването и сметоизвозването ще бъде регулярно и с нормален график.

Директорът на Столичното предприятие за третиране на отпадъците (СПТО) Николай Савов посочи, че СПТО ще разполага с 11 нови камиона, с които да събира боклука.

