На бунт: В "Манастирски ливади" нямат улици, тротоари и транспорт

08 януари 2026, 08:24 часа 258 прочитания 0 коментара
Живеещите в софийския квартал "Манастирски ливади - Изток" излизат на протест с искане за нормална инфраструктура, тъй като са недоволни от състоянието на уличната мрежа в постянно разрастващия се столичен квартал. Районът е един от най-застроените и привлекателни за инвеститорите в недвижими имоти.

Демонстрацията е планирана за днес от 19.00 часа на кръстовището на ул. "Луи Айер" и "Тодор Каблешков".

Според организаторите протестът ще е мирен, граждански и непартиен.

Няма улици, осветление, транспорт

Недоволните жители на квартала считат, че обстановката в "Манастирски ливади – Изток" е неприемлива за голяма част от живеещите. Те настояват за нормални улици, проходими тротоари, улично осветление, озеленяване и удобен обществен транспорт.

Организаторите на демонстрацията посочват, че общественото недоволство е провокирано от липсата на контрол на строителството, контрол на паркирането, контрол на скоростта. Те настояват за ясен и обновен градоустройствен план, пътна карта с конкретни срокове и край на "работата на парче".

"Манастирски ливади" е една от зоните в София, където се строи най-много, а нови жилищни кооперации и комплекси изникват всяка година, често без необходимата инфраструктура около тях.

Жителите на квартала също така настояват за изграждането на линеен парк, редовно миене на улиците и контейнери с капаци.

Засега над 400 души за заявили участие в протеста, предаде БГНЕС.

"Обстановката в Манастирски ливади е неприемлива за голяма част от живеещите тук", смятат организаторите на демонстрацията.

"Плащаме данъците си, а в замяна получаваме бездействие и липса на елементарни условия за живот. Сънят на администрацията ни струва скъпо. Плащаме всеки ден с време, нерви, здраве и пари", категорични са те.

Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Отговорен редактор
