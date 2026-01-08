Спорт:

Заради такса "приятно пътуване": Тол управлението обясни за сайтовете с по-скъпи винетки

08 януари 2026, 08:35 часа 400 прочитания 0 коментара
Заради такса "приятно пътуване": Тол управлението обясни за сайтовете с по-скъпи винетки

Сайтовете, които продават винетки за пътищата в България на завишени цени, са регистрирани в чужбина. От месец март миналата година тол управлението подава сигнали, включително и до Брюксел, за решаването на проблема на европейско ниво, защото няма как те да бъдат санкционирани по българския закон. Това обясни директорът на Националното тол управление Олег Асенов в ефира на Нова телевизия.

Припомняме, че от тол управлението предупредиха, че в интернет платформи предлагат електронни винетки на завишени цени, добавяйки скрити или необосновани такси.

ОЩЕ: Внимание, шофьори: Сайтове предлагат по-скъпи винетки

Измамни сайтове

Асенов заяви, че надутите цени в тези сайтове идват от такси „приятно пътуване” или „планирано пътуване”, които са включени в общите условия, които клиентите приемат понякога и без да са прочели внимателно.

Един от тези сайтове, които са регистрирани в офшорни зони като остров Ман, е на 15 години и все още не може да бъде спрян, информира той. По думите му страни като Унгария и Полша отдавна страдат от този проблем и с тяхна помощ се търси законодателно решение на ниво ЕС.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: От февруари ще има еднодневна винетка

Шефът на тол управлението каза също, че продадените по този начин винетки са купени на държавните цени и след това препродадени с надценка. Най-добре е потребителите да запомнят новите им цени в евро и да не купуват от първия сайт, който им излиза онлайн.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
винетки електронни винетки Олег Асенов
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес