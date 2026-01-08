Заради такса "приятно пътуване": Тол управлението обясни за сайтовете с по-скъпи винетки

Сайтовете, които продават винетки за пътищата в България на завишени цени, са регистрирани в чужбина. От месец март миналата година тол управлението подава сигнали, включително и до Брюксел, за решаването на проблема на европейско ниво, защото няма как те да бъдат санкционирани по българския закон. Това обясни директорът на Националното тол управление Олег Асенов в ефира на Нова телевизия.

Припомняме, че от тол управлението предупредиха, че в интернет платформи предлагат електронни винетки на завишени цени, добавяйки скрити или необосновани такси.

ОЩЕ: Внимание, шофьори: Сайтове предлагат по-скъпи винетки

Измамни сайтове

Асенов заяви, че надутите цени в тези сайтове идват от такси „приятно пътуване” или „планирано пътуване”, които са включени в общите условия, които клиентите приемат понякога и без да са прочели внимателно.

Един от тези сайтове, които са регистрирани в офшорни зони като остров Ман, е на 15 години и все още не може да бъде спрян, информира той. По думите му страни като Унгария и Полша отдавна страдат от този проблем и с тяхна помощ се търси законодателно решение на ниво ЕС.

ОЩЕ: От февруари ще има еднодневна винетка

Шефът на тол управлението каза също, че продадените по този начин винетки са купени на държавните цени и след това препродадени с надценка. Най-добре е потребителите да запомнят новите им цени в евро и да не купуват от първия сайт, който им излиза онлайн.