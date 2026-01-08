Войната в Украйна:

Държавната администрация изпомпва парите на бизнеса

08 януари 2026, 08:27 часа 130 прочитания 0 коментара
Държавната администрация изпомпва парите на бизнеса

Думите от заглавието са на Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), казани в студиото на БНТ. В думите си Велев имаше предвид увеличението на заплатите в държавните сектори като в сектор "Сигурност", сектор "Отбрана" и в сектор "Съд и прокуратура", където по думите му отиват повече от 1/3 от парите на държавата. Още: Новите дългове на българите с бюджет 2026: Оценки. Но за МВР - още пари

Той посочи, че най-големият проблем в България е демографската картина, която по думите му е катастрофална. Всяка година губим 50 000 души – умират повече хора, отколкото се раждат, добави Велев.

Има ли спънки с еврото?

Снимка: iStock

Васил Велев изтъкна още, че няма сериозни спънки и проблеми в преминаването към разплащането с евро. Има недостиг на стартови пакети с евро и монети в по-отдалечените места, където еврото напрактика не е въведено, но и там ще дойде, коментира той. 

Велев призова потребителите да плащат по възможност само в карти и да обменят левовете си в евро само в търговските банки. Той настоя да не се взимат банкови такси при обмяната на валутата.

Още: "Взимат по 100 лв. от работещите хора": Васил Велев недоволен от Бюджет 2026, предупреждава за протести

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Бившият социален министър Христина Христова добави, че наемането на работници от трети страни е естествен процес и това се прилага в целия Европейски съюз. Проблемът и трудностите са в регулираните професии, посочи Христова.

Според нея, въпреки че намалява безработицата, работодателите имат нужда от хора в незаетите места. 68% от малките и средни предприятия имат недостиг на работна сила, която се отразява на възможността за разширяване на производството. „Голямата тема е да намерим във всеки следващ бюджет приоритетът на приоритетите – образованието“, настоя Христина Христова.

Тя не се съгласи с думите на Велев, че администрацията изпомпва парите за бизнеса, като отново настоя за повече образование и усъвършенстване.

Според нея няма технически проблеми с приемане на еврото, но това, което е допуснато като грешка е в управлението на икономиката и държавата.

Още: "Когато управляващите казват: "ние работим за хората", то питаме за кои хора?": Нов залп срещу бюджета

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Държавна администрация Васил Велев цитати АИКБ Цитат на деня
Още от Цитати
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес