Държавната администрация изпомпва парите на бизнеса

Думите от заглавието са на Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), казани в студиото на БНТ. В думите си Велев имаше предвид увеличението на заплатите в държавните сектори като в сектор "Сигурност", сектор "Отбрана" и в сектор "Съд и прокуратура", където по думите му отиват повече от 1/3 от парите на държавата. Още: Новите дългове на българите с бюджет 2026: Оценки. Но за МВР - още пари

Той посочи, че най-големият проблем в България е демографската картина, която по думите му е катастрофална. Всяка година губим 50 000 души – умират повече хора, отколкото се раждат, добави Велев.

Има ли спънки с еврото?

Васил Велев изтъкна още, че няма сериозни спънки и проблеми в преминаването към разплащането с евро. Има недостиг на стартови пакети с евро и монети в по-отдалечените места, където еврото напрактика не е въведено, но и там ще дойде, коментира той.

Велев призова потребителите да плащат по възможност само в карти и да обменят левовете си в евро само в търговските банки. Той настоя да не се взимат банкови такси при обмяната на валутата.

Бившият социален министър Христина Христова добави, че наемането на работници от трети страни е естествен процес и това се прилага в целия Европейски съюз. Проблемът и трудностите са в регулираните професии, посочи Христова.

Според нея, въпреки че намалява безработицата, работодателите имат нужда от хора в незаетите места. 68% от малките и средни предприятия имат недостиг на работна сила, която се отразява на възможността за разширяване на производството. „Голямата тема е да намерим във всеки следващ бюджет приоритетът на приоритетите – образованието“, настоя Христина Христова.

Тя не се съгласи с думите на Велев, че администрацията изпомпва парите за бизнеса, като отново настоя за повече образование и усъвършенстване.

Според нея няма технически проблеми с приемане на еврото, но това, което е допуснато като грешка е в управлението на икономиката и държавата.

