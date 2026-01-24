Бе стълб в шампионския отбор на Левски от 90-те, но Пената му даде само един мач в националния отбор

"Окачените бутонки" е спортна рубрика на Actualno.com, в която припомняме историите на позабравени футболисти от миналото.

В първите години на прехода Левски изгради много силен състав, който бе труден за побеждаване в българския шампионат. "Сините" спечелиха три поредни титли на България в периода 1992 - 1995 година, когато бе и "златната" ера на националния отбор по футбол. Левски имаше какво да даде като състезатели и на Димитър Пенев за националния му отбор, сторил чудото на "Парк де Пренс" през 1993 г. и последвалото историческо четвърто място на Световното в САЩ през 1994 г. Един основен играч на Левски от тези години обаче така и не успя да се утвърди в отбора на Стратега...

Валентин Дъртилов: 3-кратният шампион на България с Левски

Става дума за Валентин Дъртилов - защитникът, който се превърна в основен стълб в отбраната на "сините", но изигра само един мач за мъжкия национален отбор на България. Той е роден на 14 август 1967 година в село Катунци, община Сандански. Започва кариерата си в Пирин Благоевград, където за четири години изиграва 81 мача в А група. В този период е и основен играч в младежкия национален отбор, а през лятото на 1990 година идва и голямата стъпка в неговата кариера - преминава в тима на Левски.

Изкарва 7 години на "Герена", като стига и до турската Суперлига

На "Герена" феновете са безкомпромисни към представянето на футболистите - който не отговаря на нужното ниво, бива разкостен. Това само може да стимулира играчи като Дъртилов да се представят по възможно най-добрия начин. В продължение на 7 години защитникът оставя сърцето и душата си на терена за "сините", като изиграва близо 200 мача за клуба, като 149 са в А група. Изключение в 7-годишния му период в Левски прави краткия му престой под наем в турския Кайсериспор, за който изиграва три срещи в турската Суперлига през сезон 1995/96.

Димитър Пенев му дава само един мач - срещу Германия

С Левски бранителят от село Катунци става три пъти пореден шампион на България, както и три пъти носител на Купата на страната. Въпреки солидното му представяне с фланелката на "сините", той получава само един шанс в мъжкия национален отбор по футбол. През есента на 1995 година е повикан от Димитър Пенев за двубоя срещу лидера в квалификационната група за Евро 1996 - Германия. Тогава "лъвовете" имат известни кадрови проблеми с липсата на Петър Хубчев, а Пената решава да се довери на по-опитния Дъртилов.

На снимката: шампионският отбор на Левски от сезон 1994/95, който печели трета поредна титла на България

Груби грешки в Берлин оставят Дъртилов без втори шанс в националния

В двубоя срещу Германия обаче защитникът допуска груби грешки, а България губи с 1:3 на Олимпийския стадион в Берлин. Това се оказва първи и последен мач за Валентин Дъртилов с националната фланелка. На клубно ниво Дъртилов остава в Левски до 1997 година, когато преминава във втородивизионния Кремиковци. Там играе два сезона, преди да подсили тима на Искър и да помогне на отбора да спечели промоция за А група през сезон 1999/00. По-късно Искър се обединява с тима на Хебър Пазарджик, а Дъртилов остава в тима и през сезон 2000/01, след който слага и край на кариерата си.

"Ако не знаят, че са дошли в Левски... та ти играеш за най-добрата публика"

Дъртилов остава в историята на Левски като един от най-успешните футболисти на клуба - с три титли на България и три отличия за Купата на България. А това, че изиграва само един мач за националния отбор на България, показва единствено колко сериозна е била конкуренцията в българския тим в онези години. Преди няколко години Дъртилов каза следното пред Kotasport за новите футболисти в Левски: "Ако не знаят, че са дошли в Лев­ски... Та ти отиваш да игра­еш за най-добрата публика. По наше време публиката, ако не харесаше някого, на­право можеше да го смачка. Затова трябва да си харак­тер."

Автор: Стефан Йорданов

Още от "Окачените бутонки": Майсторът на свободния удар, който превърна един обикновен отбор във футболно страшилище