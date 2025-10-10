Станимир Стоилов: „Вече нямаме висококачествени играчи, отборът на Турция е много по-качествен“

Станимир Стоилов изказа мнение за предстоящия мач на националния отбор наБългария срещу Турция пред TRT Spor. Срещата е от квалификационната група „Е“ за Световното първенство през 2026 г. в САЩ, Канада и Мексико и ще се проведе на 11 октомври, събота, от 21:45 ч. на националния стадион „Васил Левски“. Той говори за качеството на играчите в двата отбора, подкрепата от феновете и неговите спомени за мачове срещу Турция.

Мъри Стоилов: „Трябва да сме реалисти, те са много по-качествен отбор“

„Турция е много силен отбор. Трябва да сме реалисти, те са много по-качествен отбор. В България вече няма висококачествени играчи, както преди. Отборът ни е изграден върху дисциплина, тактика и организация. Видяхме какво се случи в първите два мача. Ще видим сега как ще се развият нещата. Феновете трябва да са зад гърба ни. Българските фенове са много емоционални. Ако постигнем добри резултати, тази емоция ще се обърне в положителна посока; ако не, може да се обърне в другата посока. Така че трябва да се справим добре с това.

Мъри вкара два гола на Турция през 1992 г.

Но, както казах, Турция има много по-силни и талантливи играчи. Те постигнаха невероятни неща през последните години". Мъри си спомни и контролата срещу Турция през 1992 г. Тогава той вкара два гола на южната ни съседка, но загубихме с 2:3."Спомням си този мач много добре. Игра се в Трабзон. Играх срещу съотборниците си във Фенербахче. Във Фенербахче имаше много добри играчи тогава. Бях щастлив да играя срещу тях. Головете, които вкарах тогава на Турция, ме направиха много щастлив“.

