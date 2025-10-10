Легенда на българския футбол: Треньорите не са виновни за слабото представяне на националния отбор

Легендата на българския футбол Красимир Балъков коментира назначението на Александър Димитров начело на националния отбор. Както е известно, 49-годишният специалист бе избран за заместник на Илиан Илиев, който се оттегли от поста след двете загуби на старта на световните квалификации за Мондиал 2026. Дебютът на Димитров като национален селекционер е тази събота, 11 октомври, от 21:45 часа срещу Турция на Националния стадион "Васил Левски".

Проблемът на националния отбор не идва от треньора

През последните години професията на национален селекционер на България се превърна в една от най-трудните. БФС смени редица треньори в търсене на промяната, но това все още не е дало резултат. Балъков коментира този проблем, заявявайки, че треньорите не са виновни за тази ситуация. Той посочи основните недостатъци на "лъвовете" и даде съвет на Александър Димитров.

"За националите изядохме над 20 треньора и се вижда, че проблемът не е в треньорите, а в ситуацията и промените в българския футбол. Талантите, които имаме, не се интегрират по най-добрия начин в мъжкия футбол и имат недостатъчна физическа подготовка за съвременния футбол", категоричен е бившият национал и селекционер.

"Съвет няма какво да му давам, момчето вече дълго време работи с национални гарнитури, моят съвет е да си държи на вижданията за футбола, на стратегията, която изповядва, и да не се интересува от писаниците и приказките, защото в приказките сме много силни, на дела не", каза Красимир Балъков относно новия селекционер на "лъвовете" Александър Димитров.

