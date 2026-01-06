"Димитър Пенев бе архитектът на грандиозния успех от САЩ '94! Той даде път на много големи имена във футбола"

България потъна в скръб в последните няколко дни заради загубата на големия български треньор Димитър Пенев. Именно кончината на Стратега бе и основна тема в първия епизод на "Точно попадение" за 2026 година. Спортният журналист на Actualno.com Бойко Димитров, който е емоционално свързан с Димитър Пенев заради общите им симпатии към ЦСКА, смята, че именно Пената е архитектът за историческото четвърто място от САЩ '94, както и виновник за това да се разгърнат талантите на някои от най-големите български имена във футбола.

Димитър Пенев ще бъде запомнен с радостта, която донесе от американското лято

"Димитър Пенев ще го запомня основно с американското лято. Аз тогава бях 10-годишен, имам спомени, голяма радост донесе и той, и футболистите. Той беше архитектът на този грандиозен успех. След това разбира се като треньор на ЦСКА, като човекът, който даде път във футбола на много големи имена. Това е една от най-големите личности в българския футбол", заяви Бойко Димитров в "Точно попадение".

Загубата на Пенев дойде неочаквано

"Голям удар. За мен тази загуба дойде доста неочаквано. Видяхме го на 3 декември на откриването на фен магазина, заедно с Джони Велинов. Там беше малко поотслабнал, но общо взето човекът си беше на крак. Доста неочаквано и шокиращо дойде тази новина за Димитър Пенев."

"От моето познанство с него не мога да кажа, че сме били близки, познавахме се, имали сме взаимоотношения, виждали сме се на "Армията". Той за всички беше чичо Митко. Хората го поздравяваха, на никой никога не е отказал снимка, автограф, да седнат да поприказват, на по кафе", добави още Бойко Димитров. Гледайте целия епизод на "Точно попадение" в YouTube:

