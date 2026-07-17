Украинските дронове вече промениха хода на войната, но достатъчни ли са за голямата цел?

Украинските дронове със среден обсег на действие оказват все по-значително влияние на фронта, нанасяйки удари по руските логистични маршрути и затруднявайки снабдяването на войските. В същото време анализатори смятат, че дори широкомащабното използване на такива безпилотни летателни апарати е малко вероятно да позволи на Киев да си възвърне окупираните територии, пише Foreign Policy. Според изданието украинските дронове все по-често атакуват транспортни маршрути, намиращи се далеч зад фронтовите линии. В резултат на това пътища, които преди се смятаха за безопасни за руската армия, са станали опасни за военна техника и камиони, превозващи оръжия, гориво и храна.

Украйна планира да увеличи значително производството на такива дронове – до 100 000 броя годишно – и да разшири използването им сред по-голям брой военни подразделения.

Според Ник Рейнолдс, научен сътрудник в Кралския институт на обединените служби (RUSI), новите дронове ефективно са заели нишата на оръжията с голям обсег. „В много отношения безпилотните летателни апарати със среден обсег запълват празнината, оставена от системи като HIMARS", счита той.

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Анализаторите също така посочват, че руската армия постепенно губи качеството на своя личен състав. Макар че финансовите плащания все още позволяват на Кремъл да попълва редиците си, намирането на достатъчен брой обучени оператори на дронове става все по-трудно.

Въпреки успеха на украинските атаки срещу логистиката обаче, руските войски не намаляват интензивността на своите настъпателни операции в определени райони на фронта.

Защо само дроновете може да не са достатъчни

Николай Белесков, старши анализатор във фондацията Come Back Alive, подчертава, че основната мисия на дроновете в момента не е настъпателна, а стабилизационна. „Първата цел е да се предотврати влошаването на ситуацията и едва след това можем да мислим за нещо по-амбициозно", смята той.

Снимка: Генерален щаб на украинската армия

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Според експерта Украйна все още се сблъсква със сериозни кадрови проблеми. Мащабните настъпателни операции изискват добре обучени щурмови подразделения, които в момента са в недостиг.

Освен това дори ефективните удари по логистиката не решават друг проблем - големият брой добре маскирани руски оператори на FPV дронове, способни да спрат настъплението на украинските войски. Рейнолдс отбелязва, че откриването на такива позиции е изключително трудно: „Те са много, много добре прикрити. Могат да бъдат идентифицирани, но това е трудно и отнема много време“.

Експеримент без прецедент

Въпреки предпазливите си оценки, Белесков не изключва възможността широкомащабното използване на дронове да отслаби сериозно отбраната на Русия. Той казва, че всичко зависи от мащаба и координацията на ударите: „Отворен остава въпросът дали само една кампания с дронове със среден обсег може да възвърне обширни окупирани територии. Ние провеждаме експеримент, който няма прецедент във военната история".

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Експертът обяснява, че такъв сценарий би изисквал хиляди едновременни удари по маршрути за снабдяване, складове за боеприпаси и гориво. „Става дума за броя на екипажите, с които разполагаме, за разузнаването и за едновременността (на ударите - бел. ред.)“, добавя Белесков.

Дроновете с голям обсег на действие вече оказват влияние не само върху фронтовите линии. Те все по-често нанасят удари по енергийната инфраструктура и логистиката на Русия в окупирания Крим. Според Кан Касапоглу, старши научен сътрудник в Института „Хъдсън“, това принуждава Русия да прегрупира системите си за противовъздушна отбрана от фронтовите линии, за да защити собствената си територия.

Освен военното въздействие, успехите на украинските дронове имат и политическо значение. Foreign Policy отбелязва, че ефективността на тези нови тактики помага на Украйна да запази подкрепата на западните си съюзници, които продължават да ѝ доставят оръжия и системи за противовъздушна отбрана.

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