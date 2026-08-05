"Населението на Земята трябва да е 4 млрд. души": Учени шокираха с изследване

В продължение на векове растежът на броя на населението в света се е възприемал като знак за прогрес, но едно противоречиво ново проучване оспорва тази идея с поразително предложение. Изследователи твърдят, че намаляването на световното население до около 4 милиарда души би могло да помогне за облекчаване на натиска върху ресурсите на Земята и да създаде по-устойчиво бъдеще. Твърдението предизвика дебат дали по-малко население би могло наистина да бъде от полза както за планетата, така и за бъдещите поколения, повдигайки основен въпрос: колко хора реално може да изхранва Земята?

По-малко население за устойчиво бъдеще

С глобалното население, което в момента е над 8 милиарда, колективният човешки отпечатък продължава да разтяга екосистемите на Земята до техните абсолютни граници. За да възстановят баланса, изследователите, стоящи зад новото проучване, публикувано в списанието „Устойчиво развитие“, предлагат постепенна цел: намаляване на световното население до 4 милиарда до 2200 г.

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Макар че самият мащаб на това число може първоначално да звучи мизантропично или авторитарно, авторите очертават прехода като състрадателна стратегия за дългосрочно оцеляване. „Внимателното спиране и обръщане на растежа на населението и смекчаването на въздействието на глава от населението е про-природна и про-човешка стратегия“, пишат авторите на изследването. „Това ще облекчи натиска върху природните ресурси, ще намали бедността в регионите с висока плодовитост чрез по-малки размери на семействата, ще намали замърсяването, ще намали конфликтите за ресурси и имиграция и ще подобри качеството на живот в гъсто населените райони. По-скромното население (например, внимателно намаляване на населението до 4 милиарда до 2200 г.) би защитило природното наследство на Земята, включително нейните диви местообитания, диви видове и нейния климат.“ Авторите твърдят, че трансформирането на нашата глобална траектория не е просто пожелателно мислене — отбелязвайки просто, че „такъв свят е в обсега ни“.

Напредък чрез овластяване, а не чрез принуда

Най-важното е, че проучването отхвърля всякаква форма на насилствен контрол на популацията, масово унищожаване на животни или евгеника. Вместо това, планът разчита изцяло на фундаментален социален прогрес: предоставяне на всеобхватни услуги за семейно планиране и разширяване на образователните възможности за момичетата, особено в регионите с ниски доходи.

Историческите доказателства показват, че когато на жените се даде телесна автономия и достъп до образование, раждаемостта естествено се стабилизира:

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Като пример учените дават Иран, където след насърчаването на достъпното семейно планиране, коефициентите на раждаемост спаднаха драстично от 4,08 деца на жена през 1992 г. до 1,94 до 2001 г., Южна Корея, където широко разпространени социални инициативи доведоха до спад на раждаемостта от 4,07 през 1972 г. до 1,93 през 1984 г. и Коста Рика, където постоянните инвестиции в здравеопазването и образованието понижиха процента от 4,16 през 1972 г. до 1,98 до 2009 г.

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„Когато жените са свободни да решават колко деца да имат, коефициентите на раждаемост са склонни да падат до нивото на заместване на населението или под него, често бързо“, пишат авторите на изследването.

Дебатът за населението поражда опасения относно злоупотребите в миналото

Идеята за намаляване на глобалното население остава силно обсъждана тема, отчасти защото дискусиите за пренаселването исторически са били свързани с вредни политики и дискриминационни възгледи. Критиците твърдят, че световните проблеми не са причинени просто от броя на хората, живеещи на Земята, а от проблеми като неравномерното разпределение на ресурсите, прекомерното потребление и неспособността на правителствата и индустриите да създадат устойчиви системи.

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Съществуват и исторически причини за предпазливост. Миналите политики за населението са включвали програми за принудителна стерилизация, принудителни репродуктивни ограничения и реторика, която обвинява по-бедните общности за екологичните проблеми. Изследователите, стоящи зад новото проучване, обаче казват, че техният подход е коренно различен. Вместо да ограничават избора, те твърдят, че подобряването на свободата и възможностите – особено за жените – е пътят към по-малко и по-устойчиво население.

Предизвикателство срещу идеята за безкраен растеж

Освен броя на населението, изследователите твърдят, че човечеството трябва да преосмисли и връзката си с потреблението и икономическия растеж. Те казват, че планета с ограничени ресурси не може да поддържа неограниченото разширяване на богатството и материалното търсене завинаги. „Все по-нарастващото богатство и потребление не са екологично устойчиви и колкото по-скоро обществата ни се справят с тази неудобна истина, толкова по-добре“, пишат те.

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„Нашите резултати показват, че постоянно нарастващите нива на население и потребление на ресурси не са в интерес на бъдещите поколения и не са пътят към устойчивост. Подпомагането на прекратяването на растежа на населението и нежното и справедливо обръщане на тенденцията, като същевременно се смекчават въздействията на глава от населението, е най-добрата ни надежда да осигурим устойчиво и желано бъдеще в световен мащаб“, се казва в документа.

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Учените предлагат постепенно намаляване на световното население до 4 милиарда към 2200 г. Изследователите твърдят, че дългосрочен, доброволен спад в рождаемостта може да облекчи натиска върху природните ресурси, да намали емисиите на CO₂ и да помогне за запазване на биологичното разнообразие. Тяхното предложение се основава на образование, достъп до контрацепция и планиране на семейството — не на принудителен контрол над населението.