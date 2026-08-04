Кабинетът "Радев":

Босът на „канарчетата“: Спрете с плюнките! Генчев ще бъде треньор на Ботев за този сезон!

04 август 2026, 13:52 часа 692 прочитания 0 коментара

Ботев Пловдив стартира новия сезон в Първа лига с победа, равенство и загуба в първите си три двубоя. Представянето на „канарчетата“ обаче не се нрави на част от феновете на тима. Затова и в последно време се заговори, че треньорът на „жълто-черните“ Станислав Генчев може много скоро да бъде заменен. Финансовият благодетел на пловдивчани Илиян Филипов обаче не споделя това мнение.

Илиян Филипов не мисли да прави рокади в Ботев

Филипов е категоричен, че именно Станислав Генчев ще води Ботев Пловдив поне до края на настоящата кампания. Бизнесменът сподели тази своя позиция под коментар на един от феновете на клуба в социалните мрежи. Филипов сподели, че е гласувал доверие на младия специалист и няма да се отметне от думата си. Освен това той призова привържениците да спрат с „плюнките“ по адрес на Станислав Генчев, тъй като по този начин единствено се вреди на Ботев.

Илиян Филипов

„Каквото и да се случи като резултати, Генчев ще бъде треньор“

„Аз съм гласувал доверие на Генчев до края на този сезон. Каквото и да се случи като резултати, Генчев ще бъде треньор на Ботев за този сезон. Моля спрете с всякакви плюнки. Това създава единствено и само напрежение“, написа Илиян Филипов.

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Ботев Пловдив Станислав Генчев Илиян Филипов
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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