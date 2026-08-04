Войната в Украйна:

Крило на ЦСКА 1948: Вярваме, че можем да отстраним Панатинайкос

04 август 2026, 13:02 часа 467 прочитания 0 коментара

Футболистът на ЦСКА 1948Георги Русев, е на мнение, че тимът му може да отстрани Панатинайкос. Българският национал и съотборниците му заминаха за Атина, където ще се изправят срещу гръцкия гранд в мач от третия квалификационен кръг от турнира Лига на конференциите. Двубоят е в сряда с начален час 21:30.

„Плюс е, че тяхното първенство още не е започнало“

„Хубаво е, когато стартираш добре първенството и продължаваш в Европа. Надявам се да продължим във възходяща линия. Съперникът изигра два официални мача в Европа. Много класен отбор. Може би е плюс, че тяхното първенството още не е започнало. Гледаме нашия отбор да се представи по най-добрия начин“.

Георги Русев ЦСКА 1948

„Вярваме, че можем да ги отстраним въпреки голямата класа, която притежават. Когато не вкарваш, е трудно да печелиш и да продължаваш напред. Успяхме да го постигнем срещу Спартак Търнава. Надявам се, че ще успеем да реализираме положенията си, които със сигурност ще имаме. На такова ниво съперникът има голямо самочувствие и ще иска да се надиграва. Ще имаме пространства и се надявам да се възползваме от това“, заяви Георги Русев.

ОЩЕ: Алвеша: Не излизаме като обречени срещу Панатинайкос, ще опитаме да се надиграваме

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Панатинайкос ФК ЦСКА 1948 Лига на конференциите
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес