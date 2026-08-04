Левски няма слабо място: Сержиньо е откритието на сезона

"Левски е много добър във всяка една фаза". Това заяви спортният журналист Янко Станчев в най-новия епизод на предаването "Точно попадение". Според него "сините" нямат големи слабости на терена, за разлика от други отбори, които не са на нужното ниво в някоя от основните си линии. Той отличи и един от новите на "Герена" като "откритието на сезона". Става въпрос за португалския халф Сержиньо, който дойде в Левски от Санта Клара срещу 1 милион евро.

"Левски е много добър във всяка една фаза"

"Класическа победа с 3:0 над Септември през уикенда. Подобаващо загряха за двубоя с Кайрат в Шампионска лига. От началото на сезона аз виждам това в Левски - във всяка една фаза Левски не е отличен, не е перфектен, но е много добър. Има отбори, които са зле в защита, добри в атака, зле в полузащита, добре в нападение. Но в крайна сметка Левски е много добър във всяка една фаза и това е един огромен плюс за Хулио Веласкес и компания. Той вече отлично познава своите футболисти, знае как да ги ротира.Видяха се и много хубави неща срещу Унивеситатя Крайова, като изключим, естествено, срива в началото на първото и края на второто полувреме на румънска земя", започна Янко.

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"Левски има колектив"

"Аз съм много доволен от Сержиньо. За мен той е откритието на сезона до момента за Левски. Друго, което ми прави впечатление е, че Левски не е зависим от една или две звезди. Левски има колектив, който Хулио Веласкес със своята психология, говорили сме за нея, успява да изгради по перфектен начин. Има много играчи, които умеят да направят разликата. Дори един защитник Кристиан Димитров, който не спира да бележи", завърши Станчев. Повече по темата можете да видите в най-новия епизод на "Точно попадение" в YouTube:

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