SUBLIMATION и OVERHOOK спечелиха специални награди от МУЗИКАУТОР, а PATCHWAVES си тръгнаха с две отличия

ЛУДА ЯНА е големият победител в четвъртото издание на МЛАДЕЖКИЯ КОНКУРС ЗА НОВА ПЕСЕН, организиран от МУЗИКАУТОР. Парчето „Привет“ спечели журито със завладяващото съчетание от интригуващ текст, запомняща се мелодия и ритъм, който увлича публиката.

„Организмът ми реагира странно на това, което случва. Благодарна съм на всички, които са замесени в това. Много исках да спечеля, защото много ми трябват тези пари. Много благодаря, че ми помагате да си платя наема на тази планета“, заяви ЛУДА ЯНА. Нейната награда бе връчена от Ясен Козев, председател на Управителния съвет на МУЗИКАУТОР. Победителката допълни, че когато младите творци имат мечти, те трябва да бъдат конкретни.

Наградата на публиката отиде при PATCHWAVES за песента „Unchained“. Отличието връчи Васил Гюров, заместник-председател на Управителния съвет на МУЗИКАУТОР, който отправи вдъхновяващо послание към младите музиканти: „Вие имате пред себе си цялата музика. Ако продължавате да я обичате, тя ще ви отвърне със същото.“

Отличието „Вкусът на времето“ бе присъдено на NINIO за „Let Me In“, който благодари на организаторите за възможността да бъде част от конкурса за трета поредна година. Наградата връчи доц. Цветелина Цветкова, декан на Факултет „Екранни изкуства“ към НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, която благодари на МУЗИКАУТОР за възможността да бъде част от журито и да се присъедини към това тържество на младостта и таланта. „През последните три вечери ни убедихте, че „Вкусът на времето“ е различен за всеки един от нас, на всеки един творец. Но има нещо общо между всички и това е, че всички тези млади хора са се вдъхновили от тези преди тях“, допълни тя.

Втората награда бе присъдена на група „Розет“ за песента „Градът“. При връчването на наградата Даниел Спасов, член на Управителния съвет на Българското национално радио (БНР), обяви, че отличените на първо, второ и трето място ще имат възможност да направят професионален звукозапис в емблематичното Първо студио на БНР. От името на групата вокалистът Борис Начев благодари на МУЗИКАУТОР за подкрепата:

„Когато виждам какво правят тези хора за нас, на мен ми става по-спокойно. Знам, че някой се грижи за това, което правим. Това е едно прекрасно чувство на място, където привидно няма много подкрепа. Мисля, че ценността на това събитие не е конкурсната му програма, а е форумът и това, че имаме възможността да споделим тази сцена“, обясни той.

Наградата „Вдъхновение“ бе присъдена на OVERHOOK за песента „И нека времето спре“. Отличието бе връчено от екипа на МУЗИКАУТОР, който поздрави всички участници с творческа импровизация, включваща заглавията на песните, достигнали до финала.

Превантивно-информационният център по проблемите на наркоманиите към Столичната община също отличи двама от участниците. Най-младата банда в конкурса – PATCHWAVES, спечели наградата „Гласът на поколението“ за „Unchained“, а отличието „Музика с кауза“ отиде при ИДНА за песента „Момина хубост“.

„С много от вас си говорихме, че не е необходимо да си част от „Клуб 27“, за да отключиш потенциала си. Може да се намериш по друг начин“, отбеляза Росица Станулова от Превантивно-информационния център. Тя благодари на МУЗИКАУТОР за възможността за дългосрочно партньорство и за общите усилия в подкрепа на младите хора.

Теодора Динчева връчи наградата на „Кремона“ – акустична китара, на група TABOO за парчето „Търпение“. Награди от KNA получиха ANYA за „Светоусещане“ и Венцислав Николов за „Life Loves You“.

Третата награда бе присъдено на ЮНИ за песента „Няма смисъл“. Авторът сподели, че участва в конкурс за първи път и отбеляза, че младите музиканти на сцената доказват, че смисъл има, когато влагаш душата си в нещо, в което вярваш.

„МУЗИКАУТОР организира МЛАДЕЖКИЯ КОНКУРС ЗА НОВА ПЕСЕН порази две причини – заради таланта и заради уважението, което искаме да изграждаме и да показваме към таланта и към всичко, което във времето са се трудили“, заяви при връчването на наградата изпълнителният директор на МУЗИКАУТОР Иван Димитров. Той допълни, че тези, които не са получили награда не бива да се обезкуражават. Сдружението се опитва с конкурса да създаде платформа, която помага на всички творци. „Надявам се, че следващата година, ако имаме силите, ще го превърнем във фестивал и да се надгради, за да има много по-голям смисъл за всички останали“, заяви още Димитров.

Наградата на екипа на МУЗИКАУТОР бе връчена от доц. Елица Гиева, заместник-ректор на Техническия университет, и отиде при SUBLIMATION за песента „Трудно ли е?“. Отличието на Българската музикална асоциация (БМА) бе присъдено на MIRAIN за песента „Blurry“, а наградата връчи изпълнителният директор на организацията Мирена Станева.

Специален поздрав към всички участници отправиха Mono and the Stereos, които ше представляват България на Eurosonic Noorderslag през 2027 г.

Наградите в различните категории са в размер на общо 4 000 евро, наред с допълнителни специални награди и професионални възможности за отличените участници. Група или изпълнител, отличени в тазгодишното издание на МЛАДЕЖКИ КОНКУРС ЗА НОВА ПЕСЕН, вече ще имат възможност автоматично да участват в селекцията конкурса „Музикални сезони“, организиран от Българското национално радио (БНР) и МУЗИКАУТОР.

Отличените в рамките на конкурса музиканти ще имат възможност да реализират звукозаписи на своите парчета с подкрепата на Българското национално радио, както и видеоклипове със съдействието на студенти на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ в рамките на творческата инициатива Talent Hub.

Четвъртото издание на музикалния фестивал, което се провежда под патронажа на Министерството на образованието и науката и Министерството на културата. Медийни партньори на събитието са Българската национална телевизия, „Нова телевизия“ и Българското национално радио.

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МЛАДЕЖКИ КОНКУРС ЗА НОВА ПЕСЕН предоставя възможност за професионална изява и представяне на авторски песни на млади творци от цяла България към по-широка публика в рамките на тридневен музикален фестивал в сърцето на столицата. Инициативата, възродена през 2024 г., се финансира от Културния фонд на МУЗИКАУТОР – институционална платформа за подкрепа на мащабни инициативи, свързани със създаването на българската авторска музика и развитието на културата и творчеството.

Надпреварата продължава традицията на емблематичния форум за млади автори, известен като „Малкия Орфей“, който от началото на 70-те до края на 90-те години на миналия век дава сцена на младите и прогресивни български творци. Днес неговата мисия продължава, за да подкрепя новото поколение български автори, като създава повече възможности за развитие и популяризиране на качествена авторска музика.