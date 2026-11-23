Хората, които изпитват почти постоянна самота, може да са изложени на по-висок риск от развитие на деменция, показва ново проучване, проследило възрастни хора в продължение на три десетилетия. Към момента няма лечение за деменцията, която засяга 57 милиона души по света. Рискът от развитие на заболяването обаче зависи от съчетанието на генетични фактори и фактори, свързани с начина на живот, сред които физическата активност, употребата на алкохол и тютюнопушенето. Според експертна група, свикана от медицинското списание "Лансет", социалната изолация също е сред рисковите фактори.

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Изследователи от университета в Бордо са проучили връзката между самотата и риска от деменция. Те установили, че при възрастните хора, които изпитват хронична самота, рискът от развитие на заболяването е с 38% по-висок в сравнение с тези, които никога не се чувстват самотни, съобщи "Euronews". Същевременно епизодичното чувство на самота не е свързано със статистически значимо повишаване на риска от деменция, показва проучването, публикувано в списание "Aging & Mental Health".

"Това разграничение е от ключово значение. Макар повечето хора да изпитват самота в определени моменти от живота си, именно когато тя стане хронична и продължителна, може да повиши риска от развитие на деменция", заяви Карин Перес, една от авторите на изследването и старши изследовател в Центъра за изследване на здравето на населението в Бордо.

Как е установена взаимовръзката

Снимка: Envato

Изследователите анализирали данни за 3777 възрастни хора, проследявани между 1988 и 2018 г. В рамките на осем години участниците преминали през четири изследвания, въз основа на които били разделени в три групи – хора, които никога не изпитват самота, такива, които я изпитват от време на време, и такива с хронично чувство на самота. След това учените проследили дали участниците са развили деменция през следващите 20 години.

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Около една трета от участниците, които никога или само понякога изпитвали самота, впоследствие развили деменция. При хората с хронично чувство на самота този дял достигнал близо 49%, показват резултатите. Повечето участници обаче не изпитвали чувство за самота редовно.

Самотата и социалната изолация не са едно и също. Самотата е субективно усещане и човек може да я изпитва дори когато живее със семейството си или редовно общува с други хора, посочват изследователите. "Тази уязвимост може да произтича и от неудовлетворяващи взаимоотношения, тежестта на грижите за близък човек или липсата на смислени занимания", обясни водещият автор на изследването Ивана Симон.

Снимка: Envato

Проучването има и някои ограничения. Изследователите са използвали само един въпрос за измерване на самотата, вместо цялостна оценка, а е възможно да не са взели предвид всички фактори, които биха могли да повлияят на връзката между самотата и деменцията. Въпреки това резултатите съответстват на изводите от предишни, по-мащабни изследвания, установили подобна връзка между самотата и деменцията в средна и напреднала възраст.

Изследователите от Бордо препоръчват медицинските специалисти да проверяват пациентите си за признаци на самота и да ги насърчават да участват в повече социални дейности. Създаването на по-достъпни обществени пространства, отворени за хора от всички възрасти, също би могло да помогне, смятат те.

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Според организацията Alzheimer’s Research UK поддържането на активни социални контакти в напреднала възраст може да стимулира определени мозъчни функции и да намали промените в мозъка, свързани с деменцията. Организацията обаче подчертава, че нито един отделен фактор сам по себе си не причинява заболяването.

Например хората, които изпитват хронична самота, може да се движат по-малко и да се хранят по-нездравословно. Това може да допринесе за развитието на сърдечни заболявания и диабет, които от своя страна повишават риска от деменция. Социалните контакти са още един фактор, който трябва да се вземе предвид. "Липсата на социални взаимодействия ограничава когнитивната стимулация, докато продължителният социален стрес води до натрупване на биологично износване на организма с течение на времето", каза Перес, цитирана от БГНЕС.