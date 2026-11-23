Ричард Лаксър е новият председател на Надзорния съвет на tbi bank. Ариел Хасон, който досега изпълняваше длъжността, поема позицията на заместник-председател. Промените са част от последователните стъпки на банката за надграждане в управлението и лидерския екип след придобиването от американския глобален инвеститор Advent International по-рано тази година.

Ричард (Рич) Лаксър е международно признат лидер във финансовия сектор с над три десетилетия опит в САЩ, Азия и Европа като член на бордове и стратегически съветник на компании в сферата на банкирането, финтех и капиталовите пазари. Работил е както с утвърдени финансови институции, така и със стартъп и бързоразвиващи се компании. В рамките на над 30-годишната си кариера в General Electric Рич заема редица висши ръководни позиции, сред които председател и главен изпълнителен директор на GE Capital, като отговаря за бизнеса на компанията в глобален мащаб.

„tbi bank вече има утвърдена позиция като водеща challenger банка със задълбочено познаване на местните пазари. Радвам се, че именно в този важен етап от развитието на компанията ще оглавя Надзорния съвет и ще работя активно с екипа, за да надградим постигнатото дотук, да подкрепим устойчивия растеж на бизнеса и да създаваме дългосрочна стойност за нашите клиенти, партньори и акционери“, казва Ричард Лаксър.

„Ричард съчетава богат международен опит в банковия сектор, задълбочено познаване на финтех индустрията и доказани успехи в развитието на амбициозни бизнеси. Неговата експертност и стратегически поглед ще бъдат изключително ценни за tbi bank. Щастлив съм да го приветствам като председател на Надзорния ни съвет и очаквам с нетърпение да работим заедно за разрастването на бизнеса и развитието на продуктите, с които предоставяме удобно дигитално банкиране за нашите клиенти“, казва Питър Барон, CEO на tbi bank.

На българския пазар tbi bank е добре позната със своето супер приложение и карта neon, които спестяват на клиентите редица традиционни банкови такси. През tbi bank app потребителите могат да правят безплатни преводи в евро и да плащат всички битови сметки без такси, да откриват депозити и спестовни сметки при едни от най-добрите лихвени условия на пазара, както и да разделят покупките си на вноски без оскъпяване. Наред с това, чрез широката си мрежа от търговски партньори, tbi bank помага на клиентите да посрещат ежедневните си нужди и да реализират по-големите си планове с гъвкави решения за изплащане.