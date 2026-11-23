Документи, които бяха класифицирани в продължение на много години, документираха наблюдения на мистериозно космато същество, живеещо в гората.

Американската горска служба (част от Министерството на земеделието на САЩ) публикува три секретни документа за Голямата стъпка (Йети). Така наричат ​​големия снежен човек в САЩ. Документите съдържат информация за предполагаеми срещи с високо, космато, двукрако същество в щатите Монтана и Вашингтон през 40-те години на миналия век, пише The Independent.

Съществува ли Голямата стъпка?

Голямата стъпка е описвана като голямо, космато същество, високо 2–3 метра, което оставя огромни следи от стъпки. Науката не признава съществуването му поради липсата на ясни доказателства. Въпреки това в Съединените щати легендите за снежен човек, живеещ в горите, са много популярни.

В продължение на десетилетия Службата по горите на САЩ официално мълчеше за Бигфута. Но след като Пентагонът публикува разсекретени документи за НЛО, вероятно федералната агенция е решила да публикува и свои собствени класифицирани документи относно тези твърдения.

Голямата стъпка е фигура от американския фолклор, но досега само смътни снимки и устни разкази са били цитирани като доказателство за съществуването му. Истории за космати, изправени същества, които ръмжат, издават неприятна миризма и живеят в дълбоки гори, съществуват от векове в културата на индианците.

Най-известното наблюдение на Голямата стъпка се случва през 1967 г., с участието на Роджър Патерсън и Робърт Гимлин. Те снимат документален филм за Голямата стъпка в Северна Калифорния и твърдят, че са заснели на видео как съществото бавно се отдалечава. Кадри на предполагаемия гигант са много популярни сред вярващите в Голямата стъпка.

Разсекретени документи описват предполагаеми срещи с високото, космато, двукрако същество в щата Монтана и Вашингтон, които са се случили още през 40-те години на миналия век. Един документ описва как група ловци са открили странни следи в щата Вашингтон. В допълнение към огромните следи, ловците са усетили и силна миризма и са чули звуци, подобни на грухтене.

Два други документа се отнасят до събития в Монтана, където местни жители съобщават за срещи с неприятно миришещи същества, които са си проправяли път през горските гъсталаци, както и за откриването на следи от тяхното присъствие.

Горската служба на САЩ не обясни причината за публикуването на тези материали, но отбеляза, че преди публикуването на класифицирани документи се вземат предвид редица фактори, включително интереса, който те могат да предизвикат сред обществеността, медиите и учените.

8 любопитни факта за Голямата стъпка