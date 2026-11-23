През целия месец декември здравноосигурените лица могат да сменят своя личен лекар и да изберат нов общопрактикуващ лекар. Това е един от двата периода през годината, в които гражданите имат право на свободен избор на личен лекар. Другата възможност е през юни. Смяната може да бъде направена от 1 до 31 декември, като за целта е необходимо да се попълни регистрационна форма за постоянен избор на общопрактикуващ лекар и да се представи на новоизбрания лекар.

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Право на избор имат здравноосигурените лица, които могат да изберат общопрактикуващ лекар с договор с НЗОК на територията на цялата страна.

Смяната може да бъде извършена и онлайн чрез Персонализираната информационна система (ПИС) на НЗОК.

Смяна на личния лекар извън двата определени периода е възможна при конкретни обстоятелства, например при промяна на настоящия адрес, прекратяване на договора на досегашния лекар с НЗОК или установена трайна невъзможност той да оказва медицинска помощ.

За децата изборът на общопрактикуващ лекар се извършва от техните родители или настойници.