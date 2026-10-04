Кабинетът "Радев":

"Дойде моментът, в който трябва да се сбогуваме с Илиян Филипов"

04 октомври 2026, 15:37 часа 527 прочитания 0 коментара
Снимка: Фейсбук ПИМК
"Дойде моментът, в който трябва да се сбогуваме с Илиян Филипов"

Дни, след като беше убит, покойният бивш собственик на Ботев Пловдив Илиян Филипов ще извърпи последния си земен път. От клуба пуснаха публикация в социалните мрежи, в която съобщиха, че всеки, който иска, ще може да се сбогува с бизнесмена на поклонението, което ще се състои на 7 октомври, сряда, от 10:00 ч., в ритуалната зала на Траурен парк "Север" в Пловдив.

Ботев Пловдив: "След себе си оставя не просто име"

Ето какво написаха от Ботев Пловдив: "С огромна болка и дълбока скръб съобщаваме, че дойде моментът, в който трябва да се сбогуваме с Илиян Филипов – човек, който остави ярка и незаличима следа, не само в сърцата на хората, които го познаваха, но и в историята на Пловдив и българския футбол. След себе си оставя не просто име и биография, а спомени, дела, любов и вдъхновение. Оставя частица от себе си във всеки, когото е докоснал с думите, добротата и присъствието си. В последния си земен път той няма да бъде сам. Ще бъдат до него всички онези, които го обичаха, уважаваха и ценяха.

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"Нека го изпратим с тишина, достойнство и обич"

Ще бъдем заедно, за да отдадем последната си почит и да кажем онова последно „сбогом“, за което никога не сме готови. Поклонението ще се състои на 7 октомври /сряда/ 2026 г. от 11:00 часа в ритуалната зала на Траурен парк "Север", Рогошко шосе. Каним всички, които желаят да се простят с Илиян Филипов, да бъдат с нас в този тежък момент. Нека го изпратим с тишина, достойнство и обич. Защото хора като него не си отиват истински. Те остават в спомените ни, в думите, които ще продължим да казваме за тях, и в следата, която са оставили след себе си. Почивай в мир, Илиян Филипов! Ще ни липсваш! Завинаги!"

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Ботев Пловдив Илиян Филипов
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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