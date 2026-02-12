Не го викат в националния тим на България, а той подписа с най-титулувания шведски клуб

Българският халф Янис Карабельов официално премина от сръбския гранд Партизан в най-титулувания шведски клуб Малмьо. 30-годишният полузащитник носи екип на "гробарите" един полусезон, в който записа 27 мача във всички турнири. В тях бившият играч на Славия и Ботев Пловдив се отчете с 2 гола и 4 асистенции. В своя нов отбор той ще носи №6 на гърба си.

Карабельов ще играе за Малмьо

“Възможността да дойда в толкова голям клуб е голяма стъпка в кариерата ми. Чувствам се много вълнуващо да бъда тук и съм доволен от това колко добре ме приеха. Аз съм играч, който носи увереност, баланс и упорит труд на терена. Сега очаквам с нетърпение да се срещна с отбора и ще дам всичко от себе си, за да гарантирам, че ще постигнем целите си тази година”, заяви Карабельов след подписването на своя договор.

Lär känna vår nya #6.



🎥 Първата интервю е налична на https://t.co/5bHS8SedPn. pic.twitter.com/eTyH2vGWhz — Malmö FF (@Malmo_FF) February 11, 2026

Припомняме, че халфът премина в Партизан като свободен агент през лятото на 2025 година. Преди това игра в Ботев Пловдив. Любопитно е, че Янис Карабельов беше забравен от националните селекционери на България. За последно той носи екипа на "трикольорите" през пролетта на 2023 година в мачовете от европейските квалификации срещу Черна гора и Унгария.

