Левски няма спирка: „сините“ взимат още един футболист от Пловдив

12 февруари 2026, 10:49 часа 123 прочитания 0 коментара

Изглежда Левски не е приключил работата си на зимния трансферен прозорец. „Сините“ направиха силни входящи трансфери, като и двата дойдоха именно от пловдивските грандове. На „Герена“ пристигнаха Армстронг Око-Флекс от Ботев и Хуан Переа от Локомотив. Но сега Левски отново е насочил погледа си към „Лаута“. „Сините“ проявяват силен интерес към още един футболист на „смърфовете“. Става въпрос за Каталин Иту.

Каталин Иту може да играе както на крилото, така и в полузащитата

Левски продължава тенденцията през настоящия трансферен прозорец да търси главно играчи с опит в Първа лига. С Армстронг Око-Флекс и Хуан Переа си пролича, че това работи, след като и двамата вече се разписаха в официален мач за „сините“. Каталин Иту е румънец, който може да играе както по дясното крило, така и като вътрешен полузащитник. той пристигна в Локомотив Пловдив през лятото на 2025 г. със свободен трансфер от Крумовград.

Каталин Иту

Иту изигра 20 мача за Локомотив Пловдив, в които вкара 4 гола и даде 5 асистенции

Иту прави страхотен сезон със „смърфовете“ и е извън всякакво съмнение, че именно представянията му по родните терени, както и възможността му да играе на различни позиции, са привлекли вниманието на „Герена“. Румънецът изигра 20 мача във всички турнири за Локомотив Пловдив от началото на сезона, като вкара 4 гола и даде 5 асистенции. Трансферният прозорец у нас затваря на 24 февруари, така че е напълно възможно Каталин Иту да премине в Левски още през зимата. Но румънецът може да не е последното зимно попълнение на „Герена“. „Сините“ ще се пробват да привлекат една от култовите звезди на Първа лига, като ще влязат в трансферна битка с ЦСКА 1948.

Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
Левски Локомотив Пловдив зимен трансферен прозорец
