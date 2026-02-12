Левски влиза в трансферна битка с ЦСКА 1948 за култова звезда от Първа лига

Ръководството на Левски не спира да работи по трансферната селекция! "Сините" са изпратили оферта за звездата на Берое Алберто Салидо. По информация на колегите от "Тема Спорт" това се е случило след провала на преминаването на бившия халф на ЦСКА Марелино Кареасо при столичани. Сега на ход са старозагорският клуб и самият футболист. Чака се техният отговор дали ще приемат офертата.

Левски иска Салидо

Според информацията е много вероятно да се стигне до трансфера на Салидо на „Герена“, тъй като Берое изпитва сериозни финансови проблеми. Собственикът Ернан Банато успя да плати належащите плащания, които свалиха четирите санкции от ФИФА за картотекирането на новите играчи. Клубът обаче продължава да не се намира в добро състояние, припомнят от "Тема Спорт". Трансферният прозорец у нас затваря на 24 февруари, като Левски иска да се подсили с един или двама нови след раздялата с шестима през зимата.

Както е известно, интерес към Салидо имаше от няколко отбора от елита. Един от тях бе ЦСКА 1948. Клубът от Бистрица обаче не е отправил официална оферта. От началото на сезона юношата на Атлетико Мадрид изигра 19 двубоя в Първа лига, в които вкара девет гола и направи четири асистенции – едно от попаденията бе във вратата на Левски при загубата с 1:3 на „Герена“.

