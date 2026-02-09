Домусчиев обяви война на Гонзо! Нова калъфка за Левски и балон в ЦСКА?! | Точно попадение (ВИДЕО)

Лудогорец и Кирил Домусчиев обявиха война на Българския футболен съюз и президента Георги Иванов! Разклатеният през този сезон хегемон влезе остро на БФС заради покъртителните терени за игра в Първа лига, но и вероятно, за да напомни на Гонзо и компания кой командва парада в българския футбол. Престрелките по оста Разград - Бояна се превърнаха и във водеща тема в новия епизод на "Точно попадение": предаване на Actualno.com и Sportlive.bg.

Ултиматумът на Лудогорец към БФС: Анализ в "Точно попадение"

От лагера на Лудогорец поставиха ултиматум на БФС - да се депозират оставки от всички членове на Лицензионната комисия заради терените, на които бе позволено да се играе в първия кръг след подновяването на шампионата. Нещо повече: разградчани заплашиха, че ако оставките не бъдат депозирани до понеделник, то ще продължи със следваща офанзива, и то директно срещу Гонзо. "Зелените" заплашиха да поискат свикване на нов изборен Конгрес.

Левски или Лудогорец - кой ще сбърка пръв в битката за титлата?

На футболния терен Лудогорец постигна победа над Локомотив София, макар и през първата част да останаха сериозни съмнения за червен картон за футболист на "орлите" - решение, което потенциално можеше да прати мача в друга посока. Левски също не убеди в първото си полувреме срещу Ботев Враца, но след това избухна с блясъка и на новите си попълнения. Дали обаче това ще им даде криле да избегнат нова "калъфка" след загубата за Суперкупата: въпрос, дискутиран в студиото на "Точно попадение" от журналистите Стефан Йорданов, Николай Илиев и Ивайло Илиев.

Има ли балон в ЦСКА?

В другия столичен гранд ЦСКА също тръгнаха с победа, но отново трябваше да показват характер, след като първи допуснаха гол в мача срещу Арда. Мохамед Брахими отново бе на много високо ниво, а Лео Перейра вкара първи гол с червената фланелка. И на фона на победата над Арда, дойде и една не толкова популярна хипотеза - дали пък в ЦСКА не се надува балон, който да се спука скоро?

Всички тези теми бяха засегнати в сегмента "Асене, ВАР-ни". Във втората част от предаването - "Актуалното в спорта", водещата новина бе ясна за всички: историческият медал на Тервел Замфиров в сноуборда от Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина, но пък бяха споменати и още значими български успехи в различни спортове. Забавното дойде в следващите три сегмента - "Куриози и виртуози", играта "Кой съм аз" и "В мишената", където се дават прогнози на футболни мачове.

Гледайте цялото предаване в YouTube:

В предишния епизод: Левски би ЦСКА по трансфери! Сираков си върза гащите за Лудогорец (ВИДЕО)