Дон Хулио: Благодаря, благодаря, благодаря – за мен е гордост да съм треньор на Левски! (ВИДЕО)

Футболистите на Левски са отговорни за силния сезон и старши треньорът Хулио Веласкес изрази благодарностите си към тях. Днес „сините“ спечелиха с 1:0 срещу ЦСКА 1948 и станаха шампиони в българското първенство за 27-и път.

Какво каза Хулио Веласкес

„Изключително благодарен съм на футболистите и на всички фенове. Огромна благодарност към целия щаб и всички служители на клуба. Щастлив съм за всички, които изброих, както и за моето семейство“, каза Веласкес.

„Този клуб не е печелил шампионата от 17 години и в никакъв случай не бе лесно. Трябваше да се справяме добре с всичко. Отговорни за това представяне са футболистите, а за мен е огромна гордост да съм техен треньор. Само мога да им кажа благодаря, благодаря и благодаря“, добави той.

