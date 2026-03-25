Душан Керкез опитва да отмъкне без пари ас на ЦСКА

25 март 2026, 10:35 часа 292 прочитания 0 коментара

Бившият треньор на ЦСКА Душан Керкез, който в момента води гръцкия Атромитос, опитва да отмъкне без пари един от водещите футболисти в състава на Христо Янев. Става въпрос за 27-годишното дясно крило на „армейците“ - Мохамед Брахими. Това съобщиха колегите от „Мач Телеграф“. Както е известно, именно босненският специалист доведе французина с алжирски корени в столичния гранд през миналото лято.

Договорът на Брахими с ЦСКА изтича

Мохамед Брахими има договор с ЦСКА до края на настоящия сезон. В последните месеци крилото се представя много силно с екипа на „червените“, но въпреки това контрактът му все още не е подновен. Това означава, че той може спокойно да преговаря с всеки един друг клуб, където да премине като свободен агент, след като споразумението му с „армейците“ изтече в края на юни. Именно от тази ситуация иска да се възползва Душан Керкез. Босненецът познава отлично качествата на Мохамед Брахими, тъй като двамата работиха заедно и в Ботев Пловдив.

Мохамед Брахими ЦСКА

Атромитос се бори да не изпадне от гръцкия елит

В момента Атромитос се намира на 9-то място във временното класиране в гръцката Суперлига с актив от 29 точки. По регламент тимовете между 5-та и 8-ма позиция се борят за бараж за Лигата на конференциите. Тези между 9-то и 14-то място пък влизат в битка за оцеляване в елита. Очаква се в следващите седмици да има повече яснота около бъдещето на Мохамед Брахими.

Бойко Димитров Отговорен редактор
ЦСКА Атромитос Мохамед Брахими Душан Керкез
