Бивш треньор на ЦСКА разсипа „армейците“: Настоящата картина не ме кара да бъда спокоен за бъдещето

Един от бившите треньори на ЦСКА разсипа от критики „арейците“ заради представянето им в последните няколко мача. Става въпрос за Александър Станков, който даде дълго интервю пред колегите от „Мач Телеграф“. По думите му това, което в момента представляват „червените“, не е достатъчно. Той също така допълни, че Христо Янев трябва да надгради, за да може да бъде спокоен за своя пост.

Александър Станков също така допълни, че настоящата картина не го кара да е много радостен и спокоен за бъдещето. Бившият наставник на ЦСКА заяви и, че на този етап на тима му липсва стил, начин на игра и доминация над съперниците.

Какво каза Александър Станков

„На този етап от сезона най-важни са трите точки, но за съжаление не мога да споделя нищо друго, което да ми е харесало и впечатлило. Определено играта на ЦСКА не само в този двубой, а в поредица от срещи, не е позитивна. Има някакъв тласък от новите футболисти, но поведението на отбора не е това, което искам да виждам. Хич не ми се ще да съм критичен, но аз гледам по-дълбоко на нещата. И настоящата картина не може да ме кара да съм много радостен и спокоен за бъдещето. В момента представянето на отбора не отговаря на инвестициите в клуба“.

„Не искам да говоря за промяна. Ицо Янев ми е бил футболист, той е интелигентно, целеустремено момче. Прояви голямо старание, изразходва много енергия, за да постигне резултатите, които има до момента. Но това, което представлява ЦСКА в момента, не е достатъчно. Трябва много повече да се надгради, за да може и той да е по-спокоен за своя пост. Защото до края на сезона задължителните цели трябва да са спечелване на купата и класиране за Европа. И след това – солидно представяне в турнирите“.

„На теория е хубаво треньорът да настоява със своите идеи, но въпросът е дали има подходящите хора за вижданията си. Не знам дали цялата селекция отговаря на философията му, но за момента не виждам коренна разлика през пролетта. Да, имаше няколко гола на новите попълнения, но липсва стил, начин на игра, доминация. И това, че побеждават, не знам дали не ги отдалечава от цялостната картина“.

„Далеч съм от това да давам акъл, Янев е достатъчно умен, той е от най-добрите млади български треньори. Но на мен нещата в дефанзивен план изобщо не ми харесват. А това дава несигурност на цялото представяне. Когато един отбор действа стабилно в защита, това води до съвсем друга увереност и самочувствие в предни позиции. Другата моя критика е за върха на атаката. ЦСКА винаги е имал типичен мощен централен нападател, а това го няма нито в Годой, нито в Питас. Отделно липсва и креативен халф, който да внася нестандартни идеи, да раздава тънки извеждащи пасове. Това е общата картина и тя показва, че има още много какво да се желае, докато ЦСКА стигне нужното ниво, което всички фенове искат – по-креативен, пo-доминираш, по-агресивен, по-пресиращ, по-атакуващ“, заяви Александър Станков.

