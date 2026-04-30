Ботев Пловдив все още се бори с огромен дълг, Илиян Филипов помоли фенове за подкрепа

Финансовият благодетел на Ботев Пловдив Илиян Филипов излезе с емоционален пост в социалните мрежи. Босът на „жълто-черните“ направи равносметка на престоя си на „Колежа“ и призова феновете за подкрепа преди предстоящото градско дерби с Локомотив. Бизнесменът също така обяви, че не е собственик на „канарчетата“, които все още се намират в деликатна финансова ситуация.

„Не съм собственик на Ботев, не съм взел акции от клуба“

Posted by Илиян Филипов on Wednesday, April 29, 2026

„Приятели, ботевисти, ще бъда напълно откровен с вас. Не съм собственик на Ботев. Не съм взел акции от клуба. Но поех отговорност. Заедно с много хора привлякохме 126 фирми, които застанаха зад Ботев. Вложих лично време, енергия и средства от моите компании, защото вярвам в този клуб. Днес Ботев е различен. Има финансова дисциплина. Всички в клуба получават заплатите си навреме. Изградихме отбор за 10 месеца, въпреки че започнахме почти от нулата“.

„Днес имаме 34 футболисти и една от най-дългите и качествени скамейки в лигата. Но истината е една: Оставен ни бе огромен дълг. Тежест, която не може да бъде решена от един човек или няколко фирми. Затова Ботев има нужда от всички нас. От следващия мач стартираме кампания с виртуални билети, която ще продължи до края на следващия сезон. Всички детайли ще бъдат публикувани в официалния сайт на клуба“.

„Призовавам всеки, който обича Ботев: Купете билет за мача. Ако не можете да сте на стадиона – вземете виртуален билет. Подкрепете клуба и с нашите артикули. Това не е помощ за мен. Това е подкрепа за Ботев. Аз ще продължа да давам всичко от себе си. Вярвам, че заедно можем да върнем Ботев там, където му е мястото. Само заедно“, написа Филипов в социалните мрежи.

