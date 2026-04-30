„Клубовете трябва да разберат, че е нужно да дават път на млади български футболисти – няма смисъл да играят с 11 чужденци“

30 април 2026, 10:49 часа 299 прочитания 0 коментара

Вицепрезидентът на Българския футболен съюз (БФС) Атанас Фурнаджиев смята, че успехите на националния отбор са свързани с развитието на младите играчи. „Това е свързано с изграждане на млади футболисти. Ние тази година направихме първите две стъпки в тази насока. Едната е договорът с фирмата „Дабъл пас“ (б. а. проект на БФС „Мисия Талант“), която ще мине през всички наши професионални клубове и ще направи снимка на състоянието и предписание какво трябва да се направи, за да върви детско-юношеския футбол и да се развива“.

Атанас Фурнаджиев говори по всички наболели теми в родния футбол

„Тези клубове, които следват насоките и изпълняват указанията на „Дабъл пас“, ще бъдат стимулирани финансово от страна на БФС. Другата стъпка, която правим в момента, е създаване на т. нар. Академия БФС за таланти на базата в Бояна, където от това лято ще започнат да тренират деца под ръководството на треньори, назначени от футболния съюз, както и от националните треньори, за да можем да изградим тези деца и да бъдат един бъдещ гръбнак на националния отбор. Ще търсим подходящи треньори, които знаят как и могат. И в България има такива, може би и от чужбина. Предстои да се вземе това решение“, каза в интервю Фурнаджиев.

Атанас Фурнаджиев

„Националният отбор, за да има успехи, трябва да имаме един гръбнак от поне петима състезатели, които играят титуляри в топ 5 първенствата на Европа. Докато това не се случи, не мисля, че можем да имаме големи очаквания“, каза още той.

Фурнаджиев коментира и новото правило за задължително включване на български футболист до 23 години в титулярния състав на отборите в мачовете от Първа лига от следващия сезон 2026/2027.

„Това е пътят. Клубовете трябва да разберат, че трябва да дават път на млади български играчи, за да се развива футбола. Да играят с 11 чужденци няма смисъл. Да, нека има чужденци, но нека да се дава път и на българите“, каза той.

Фурнаджиев не е доволен от нивото на българското клубно първенство и е притеснен от съдийските грешки.

ОЩЕ: Сектор Г към Гонзо: Не си играй с огъня, защото ще дойдем и за теб!

 

„От нивото на българското първенство определено не съм доволен, иначе интрига има до последния момент, има интересни мачове. За мен съдийските грешки станаха малко в повече и се надявам да няма повече до края на сезона“, каза вицепрезидентът на БФС.

Бойко Димитров
Бойко Димитров
Още от Футбол България
